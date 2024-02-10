Gece uykusuna düşman kafein içeren 7 şaşırtıcı yiyecek
Kafeini çoğu zaman kahveyle ilişkilendiriyoruz. Ancak, içinde kafein bulunan pek çok başka yiyecek de uykusuzluğa neden olabilir. Beslenmenizde kafein içeriği nedeniyle uyku sorunlarına neden olan birçok besin olabilir. Kafeinin baş ağrısı ve anksiyete gibi olumsuz etkileri görülüyor, bu nedenle diyetinizdeki uyarıcılara göz atmanız faydalı olabilir. İşte kafein içerdiği için gece uykunuzu bölme ihtimali olan bazı yiyecekler...
BİTTER ÇİKOLATA
Bitter çikolatanın sağlık açısından faydalarına rağmen yatmadan önce tüketilmesi önerilmez.
Yüksek oranda kakao içeren 100 gramlık bitter çikolata yaklaşık 80 mg kafein içerir. Ortalama bir kalıp ise yaklaşık 25 mg kafein içerir.
Sütlü çikolatanın ise şeker içeriği daha yüksek olacaktır; bu nedenle her ikisinin de yatma vaktine yakın tüketilmesi tavsiye edilmez.