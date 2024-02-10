Gece uykusuna düşman kafein içeren 7 şaşırtıcı yiyecek

ÇAY

Diğer sıcak içecek tercihiniz olan çay da kafein içerebilir. Kahvaltı çayı ve yeşil çayın her ikisi de doğal olarak oluşan kafein içeriyor. Bir fincan demlenmiş çay yaklaşık 30 ila 50 mg kafein içerir.

Ancak çayın ne kadar koyu içildiğine bağlı olarak kafein miktarı değişecektir.

Kafein içermeyen çaylar arasında papatya, meyve çayları ve nane çayı bulunur.