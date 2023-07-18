Güney Kıbrıs'ta FİP salgını: 300 bin kedi öldü (FİP hastalığı nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
FİP hastalığı kediler arasında ölümcül sonuçlara neden olan bir virüs türü. Güney Kıbrıs'ta ocak ayından bu yana 300 bin kedi fip nedeniyle hayatını kaybetti. Uzmanlar salgının başka bölgelere yayılmasından endişe ediyor. Veteriner Hekim Tamer Dodurka konuyu NTV'de değerlendirdi.
Güney Kıbrıs'ta FİP alarmı verildi. Son 7 ayda 300 bin kedi FİP hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
FİP Hastalığı kedilerde ateş, karında su toplaması, arka ayakların tutmaması, iştah kaybı, su içmeme gibi bazı semptomlarla kendini belli ediyor. Son aylarda da Güney Kıbrıs'ın yanı sıra hastalığın Türkiye, İsrail ve Lübnan’a da yayıldığı belirtiliyor.