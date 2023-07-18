Güney Kıbrıs'ta FİP salgını: 300 bin kedi öldü (FİP hastalığı nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Şimdiden önlemlerin alınması gerektiği uyarısında bulunan Dodurka, "Tekrar FİP'in yayılması için bazı faktörler gerekiyor. Çok sayıda virüsün oluşması, etkili olması. Kedilerin dirençlerinin düşük olması bu hastalığa karşı. Çok kedili evler olması gibi çevresel faktörler de giriyor. Sadece eşyalarla bulaşacak diye bir şey yok ama tabi ki her zaman viral hastalıklarda bizim riski azaltmamız çok önemli. Belki Türkiye'de yeterince yapmadığımız bir şeydi bu ama İngiltere yeterince hassas şimdiden risk analizi yapıp tedbirlere başvurduklarını tahmin ediyorum" dedi.