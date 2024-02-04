Karın bölgesindeki yağdan kurtulmak için 10 sağlıklı yöntem

HER RENKTEN SEBZE TÜKETİN

Marketin manav kısmında gördüğünüz mor, turuncu, sarı, yeşil ve kırmızı yiyecekler çok nadiren "sağlıksız" olur.

Bunlar besin ve lif bakımından zengin ancak çok az kalori içeren meyve ve sebzelerdir.

Lifli yiyecekler yalnızca sizi doyurmakla ve dolayısıyla aşırı yemeyi önlemekle kalmıyor. Aynı zamanda bağırsak kanseri, tip 2 diyabet, felç ve kalp hastalığı riskini azaltmaya da yardımcı oluyor.

Tabağınızı bu renklerden mümkün olduğu kadar doldurun. Yemeklerinizin ne kadar renkli olabileceğini göreceksiniz.

Beğendiğiniz bir sebzeyi seçin ve onu denemek istediğiniz başka bir sebzeyle birleştiren bir tarif bulun. Renkli, doyurucu ve kalorisi düşük bir atıştırmalık elde edeceksiniz.