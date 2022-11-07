Laboratuvarda üretilen kan ilk kez insanlara nakledildi

LABORATUVARDA KAN NASIL ÜRETİLİYOR?

Laboratuvarda üretilen kan, donör kanından alınan yetişkin kök hücrelerden üretiliyor.. Kök hücreler, hücrelerin çoğalmasını ve daha olgun hücrelere dönüşmesini teşvik eden 18-21 gün boyunca bir besin çözeltisine yerleştiriliyor. Bir ila iki yemek kaşığı kırmızı kan hücresi üretmek için yaklaşık 24 litre besin çözeltisine ihtiyaç duyuluyor.

Öte yandan, araştırmaya dahil olmayan İskoç Ulusal Kan Transfüzyon Servisi direktörü Prof. Dr. Marc Turner, bunu laboratuvarda daha geniş klinik kullanım için kan üretme hırsına doğru “yol boyunca gerçekten önemli bir adım” olarak nitelendirdi. "Uzun vadede bu makul bir vizyon" dedi, ancak kan bağışçılarının öngörülebilir gelecek için gerekli olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.