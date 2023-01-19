Lodosun sağlığımız üzerindeki etkileri neler? (Lodos, migren ve sinüzit ağrılarını tetikliyor)

Aynı zamanda hormonal dengeyi bozan ve psikolojik sorunlara da yol açan lodosun marifetleri baş ağrısıyla sınırlı değil.

Yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, çalışma isteğinin azalması, göz kanlanması, ağrı, mide bulantısı, nefes darlığı, uyuşukluk, iştah değişiklikleri ve psikolojik sorunlar gibi şikayetlere de sebep oluyor.



Lodoslu havalarda baş ağrısı yaşayan insan sayısının arttığını belirten uzmanlara göre, bu durumdan korunmanın en etkili yolu ise mümkün olduğunca rüzgara maruz kalmamak.