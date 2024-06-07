Marmara, Ege ve Akdeniz'de bol bol yetişiyor! Vücuda demir yükleyen yaz meyvesi, hem kemikleri hem de bağışıklığı güçlendiriyor
Yaz mevsimi geldiğinde sıklıkla tercih edilen dut meyvesi sağlık açısından oldukça faydalı. Mevsiminde düzenli olarak dut tüketmek vücutta antioksidan etki yaratıyor. Türkiye'de genellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'de yetişen bu meyve toprak ve iklim koşullarına uyum sağlayabilen dayanıklı ağaçlarda yetişiyor.
Yaz aylarının sevilen meyvelerinden biri olan dutun vücuda sayısız faydası bulunuyor. Dut ağaçları genellikle ılıman iklim bölgelerinde yetişir. Dutlar, genellikle Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'nın belirli bölgelerinde yetiştirilir. Dut ağaçları, ılıman ve nemli iklimleri tercih eder ve çoğunlukla yaz aylarında güneşli, kış aylarında ise soğuk ancak don olmayan iklimleri tercih eder.