Marmara, Ege ve Akdeniz'de bol bol yetişiyor! Vücuda demir yükleyen yaz meyvesi, hem kemikleri hem de bağışıklığı güçlendiriyor

VÜCUDA DEMİR YÜKLÜYOR

Demir, vücut için önemli bir mineraldir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimi ve oksijen taşınması gibi hayati fonksiyonlarda rol oynar. Dut meyvesi, demir açısından orta düzeyde bir kaynak olabilir, ancak demir miktarı dutun türüne, olgunluğuna ve büyüdüğü toprağın içeriğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte, dut meyvesi tüketerek demir alımını artırabilirsiniz.