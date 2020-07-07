Oxford Üniversitesi profesörü: Corona virüs ortaya çıkmadan önce yıllarca pusuda bekledi

VİRÜS BİR YERDEN GELMEDİ, ELVERİŞLİ KOŞULLARIN ORTAYA ÇIKMASINI BEKLEDİ

Yaklaşık 50 milyon kişinin hayatına mal olduğu düşünelen salgın ile Covid-19 arasındaki benzerlik için Jefferson, “Covid-19’a olan ilginç olaylar İspanyol gribinde de yaşandı. 1918 yılında dünyanın geri kalanıyla iletişim kurmayan Batı Samoa’da nüfusun yüzde 30’u öldü. Bunun tek bir açıklaması olabilir, bu tür virüsler bir yerden gidip bir yerden gelmedi. Aslında her zaman oradaydılar ve bir şey onları tetikledi. Bu belki insan nüfusunun yoğunluğunun artması ya da çevre koşullarının değişmesi olabilir. Şu anda araştırdığımız şey aslında tam olarak bu” ifadelerini kullandı.