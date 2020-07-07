Oxford Üniversitesi profesörü: Corona virüs ortaya çıkmadan önce yıllarca pusuda bekledi

Oxford Üniversitesi'den Profesör Dr. Tom Jefferson, yeni tip corona virüsün (Covid-19) daha önceki yıllarda İspanya, İtalya ve Brezilya’dan alınan kanalizasyon suyu örneklerinde görüldüğünü ve uygun çevre koşullarının ortaya çıkmasının ardından mutasyona uğrayarak salgını yarattığını açıkladı. Jefferson, virüsün geçen Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmasından çok daha önce görüldüğünü ve benzer bir durumun 1918 yılında yaşanan İspanyol Gribi salgınında yaşandığını belirtti.

ntv.com.tr 07.07.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 12:03

Oxford Üniversitesi profesörü: Corona virüs ortaya çıkmadan önce yıllarca pusuda bekledi - 1

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi dünya genelinde yaklaşık 12 milyon kişinin enfekte olmasına ve 540 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, bilim insanları aşı çalışmalarının yanı sıra virüsün kaynağını bulmak için durmaksızın çalışıyor. Çünkü virüsün kaynağı olan hayvanın ve sıfırıncı hastanın belirlenmesi hastalığın tedavisi için çığır açacak sonuçları beraberinde getirebilir. 

Oxford Üniversitesi profesörü: Corona virüs ortaya çıkmadan önce yıllarca pusuda bekledi - 2

YILLARDIR PUSUDA BEKLİYORDU

Ancak, Oxford Üniversitesi’nden bir profesör, virüsün kaynağına ilişkin ezberleri bozarak, Covid-19’un Çin menşeli olmaktan ziyade, elverişli çevre koşulları tarafından “tutuşturuluncaya” kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde pusuda beklediğini ve yıllardır var olduğunu iddia etti.

Oxford Üniversitesi profesörü: Corona virüs ortaya çıkmadan önce yıllarca pusuda bekledi - 3

Oxford Üniversitesi’ne bağlı Kanıta Dayalı Tıp Merkezi’nden (CEBM) Profesör Dr. Tom Jefferson, yeni araştırmalarda, virüsün geçen Aralık ayında Wuhan’da görülmesinden yıllar önce virüsün varlığına dair kanıtların ortaya çıktığını söyledi. Buna göre, yıllar önce İspanya, İtalya ve Brezilya’daki kanalizyonlardan alınan örneklerden yeni tip corona virüsün izlerine rastlandı.

Oxford Üniversitesi profesörü: Corona virüs ortaya çıkmadan önce yıllarca pusuda bekledi - 4

Söz konusu keşif, bilim insanlarının Covid-19’un kökenleri araştırırken daha önce tanımlanamamış virüslerin bulunduğu küresel veritabanlarını incelerken yapıldı.

Oxford Üniversitesi profesörü: Corona virüs ortaya çıkmadan önce yıllarca pusuda bekledi - 5

BENZER BİR DURUM İSPANYOL GRİBİ SALGININDA DA YAŞANDI

Konuyla ilgili The Daily Telegraph’a konuşan Jefferson, benzer bir durumun 1918 -1920 yılları arasında yaşanan ve dünya nüfusunun üçte ikisini enfekte eden İspanyol gribi salgınında da yaşandığını söyledi. 

Oxford Üniversitesi profesörü: Corona virüs ortaya çıkmadan önce yıllarca pusuda bekledi - 6

VİRÜS BİR YERDEN GELMEDİ, ELVERİŞLİ KOŞULLARIN ORTAYA ÇIKMASINI BEKLEDİ

Yaklaşık 50 milyon kişinin hayatına mal olduğu düşünelen salgın ile Covid-19 arasındaki benzerlik için Jefferson, “Covid-19’a olan ilginç olaylar İspanyol gribinde de yaşandı. 1918 yılında dünyanın geri kalanıyla iletişim kurmayan Batı Samoa’da nüfusun yüzde 30’u öldü. Bunun tek bir açıklaması olabilir, bu tür virüsler bir yerden gidip bir yerden gelmedi. Aslında her zaman oradaydılar ve bir şey onları tetikledi. Bu belki insan nüfusunun yoğunluğunun artması ya da çevre koşullarının değişmesi  olabilir. Şu anda araştırdığımız şey aslında tam olarak bu” ifadelerini kullandı.

Oxford Üniversitesi profesörü: Corona virüs ortaya çıkmadan önce yıllarca pusuda bekledi - 7

Bununla birlikte, Profesör Jefferson, SARS-CoV-2’nin (yeni tip corona virüs) salgın başlamadan önce kanalizasyon sistemleri ve paylaşılan tuvaletler aracılığıyla yayıldığına inandığını sözlerine ekledi.

Oxford Üniversitesi profesörü: Corona virüs ortaya çıkmadan önce yıllarca pusuda bekledi - 8

İSPANYA, İTALYA VE BREZİLYA'DAN ÖNCEKİ YILLARDA ALINAN ÖRNEKLERDE BULUNDU

Diğer taraftan, geçen hafta İspanya’daki virologlar, Mart 2019 yani salgının Avrupa’yı vurmasından tam bir yıl önce alınan bir kanalizyon örneğinde Covid-19’ın izine rastladıklarını söyledi. İtalya’daki sağlık otoriterileri Aralık ayında  Milan ve Turin şehirlerinden alınan kanalizyon örneklerinde yeni tip corona virüse ratlandığını belirtti. Son olarak, Brezilya’daki araştırmacılar ise Kasım ayında Florianopolis kentinden alınan kanalizasyon suyunu analiz ettiklerinde corona virüsün varlığını işaret bulgulara rastladıklarını aktardı.

Oxford Üniversitesi profesörü: Corona virüs ortaya çıkmadan önce yıllarca pusuda bekledi - 9

Bilim insanları virüsün kaynağının yarasa, pangolin ya da yılan olabileceğini ve insalara atlamadan önce aracı bir türdre konakladığına inanıyor. Bu haftanın başında, Çin’deki bir yarasa mağarasından alınan örneklerden virüsün aslında en az yedi yıldır var olduğu ve mutasyona uğrayarak salgını başlattığını öne sürülmüştü.

"CORONA VİRÜS 7 YIL ÖNCE ÇİN'DEKİ BİR MADENDE ORTAYA ÇIKTI"

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