Oxford Üniversitesi: Sinovac, üçüncü doz Pfizer/BioNTech ile takviye edildiğinde güçlü antikorlar üretiyor

The Lancet dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, iki doz Sinovac aşısı olan kişilerin, Pfizer/BioNTech aşısıyla üçüncü dozu yaptıklarında, antikor seviyelerinin güçlü bir şekilde yükseldiğini gösterdi. Brezilyalı araştırmacılar ve Oxford Üniversitesi ortaklığında yürütülen çalışmada, üçüncü dozun Omicron ve Delta varyantında ciddi hastalığına karşı koruyabileceği belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 26.01.2022 - 10:46 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 10:55

Oxford Üniversitesi: Sinovac, üçüncü doz Pfizer/BioNTech ile takviye edildiğinde güçlü antikorlar üretiyor - 1

Brezilya’daki halk sağlığı uzmanları ve Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech veya Johnson & Johnson’a ait üçüncü bir Covid-19 aşısı dozunun, daha önce iki doz aşısı almış kişilerde antikor seviyelerini önemli ölçüde artırdığını buldu. 

Oxford Üniversitesi: Sinovac, üçüncü doz Pfizer/BioNTech ile takviye edildiğinde güçlü antikorlar üretiyor - 2

insanları, Sinovac aşısının,  Delta ve Omicron varyantlarına karşı da dahil olmak üzere viral  vektör veya mRNA aşılarından güçlü bir destek aldığını söyledi. 

Oxford Üniversitesi: Sinovac, üçüncü doz Pfizer/BioNTech ile takviye edildiğinde güçlü antikorlar üretiyor - 3

50'DEN FAZLA ÜLKEDE ONAYLANDI

Bununla birlikte Sinovac'ın aşısı, Çin'deki bir hastadan izole edilen corona virüsün inaktive edilmiş  versiyonunu kullanıyor. CoronaVac adlı aşı, Türkiye de dahil olmak üzere  Brezilya, Çin, Arjantin, Güney Afrika, Umman, Malezya ve  Endonezya’nın da dahil olduğu 50'den fazla ülkede onaylandı.

Oxford Üniversitesi: Sinovac, üçüncü doz Pfizer/BioNTech ile takviye edildiğinde güçlü antikorlar üretiyor - 4

Oxford Üniversitesi  Aşı Grubu Direktörü ve çalışma lideri Andrew Pollard, "Bu çalışma, inaktive aşıların kullanıldığı birçok ülkedeki politika yapıcılar için önemli seçenekler sunuyor" dedi.

Oxford Üniversitesi: Sinovac, üçüncü doz Pfizer/BioNTech ile takviye edildiğinde güçlü antikorlar üretiyor - 5

İNAKTİF AŞILAR VE MRNA AŞILARI ARASINDA NE FARK VAR?

Sinovac, AstraZeneca-Oxford ve J&J  tarafından geliştirilen viral vektör aşıları, koruma istenen virüsten proteinler yapmak amacıyla genetik talimatlar vermek için başka bir virüsün zayıflamış bir versiyonunu kullanıyor.

Pfizer ve BioNTech'in mRNA aşıları ise vücuda enfeksiyonlara karşı nasıl savunulacağını öğretmek için viral proteinler yapmak için talimatlar içeren bir genetik kod sunuyor.

Oxford Üniversitesi: Sinovac, üçüncü doz Pfizer/BioNTech ile takviye edildiğinde güçlü antikorlar üretiyor - 6

ÜÇÜNCÜ DOZ İÇİN FARKLI BİR AŞI SEÇİLMESİ DAHA FAYDALI

Diğer taraftan, Brezilya'nın Sao Paulo ve Salvador şehirlerinden bin 240 gönüllünün yer aldığı son araştırmaya göre, araştırmacılar üçüncü bir CoronaVac aşısının da antikorları artırdı. Ancak, sonuçlar farklı bir aşı kullanıldığında daha iyiydi.

Oxford Üniversitesi: Sinovac, üçüncü doz Pfizer/BioNTech ile takviye edildiğinde güçlü antikorlar üretiyor - 7

Sonuçları The Lancet adlı tıp dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, iki doz Sinovac aşısı yaptıran  18-60 yaşlarındaki yetişkinlerin yalnızca yüzde 20,4'ü ve 60 yaş üstü yetişkinlerin yüzde 8,9'u tespit edilebilir düzeyde nötralize edici antikorlar bulundu.

Oxford Üniversitesi: Sinovac, üçüncü doz Pfizer/BioNTech ile takviye edildiğinde güçlü antikorlar üretiyor - 8

Araştırmacılar bu nedenle, Sinovac aşısı yaptıranların üçüncü doz bir aşı yaptırmalarının, corona virüsün Omicron ve diğer varyantlarının neden olduğu ciddi hastalığa karşı korunmada çok önemli olduğunu söyledi.

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