Oxford Üniversitesi: Sinovac, üçüncü doz Pfizer/BioNTech ile takviye edildiğinde güçlü antikorlar üretiyor

İNAKTİF AŞILAR VE MRNA AŞILARI ARASINDA NE FARK VAR?

Sinovac, AstraZeneca-Oxford ve J&J tarafından geliştirilen viral vektör aşıları, koruma istenen virüsten proteinler yapmak amacıyla genetik talimatlar vermek için başka bir virüsün zayıflamış bir versiyonunu kullanıyor.

Pfizer ve BioNTech'in mRNA aşıları ise vücuda enfeksiyonlara karşı nasıl savunulacağını öğretmek için viral proteinler yapmak için talimatlar içeren bir genetik kod sunuyor.