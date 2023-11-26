Prof. Dr. Uğur Şahin kanser aşısı için tarih verdi
mRNA teknolojisi, son bir kaç yılda tıpta adeta devrim yarattı. COVID-19’a karşı da etkili olan mRNA teknolojisi kanser hastaları için de umt oldu. BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, ilk mRNA tabanlı kanser aşılarının 2030'dan önce onaylanmasını beklediğini açıkladı.
Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Uğur Şahin, ilk mRNA tabanlı kanser aşılarının 2030'dan önce onaylanmasını beklediklerini bildirdi.