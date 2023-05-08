Roaccutane onlarca gencin intiharına neden oldu: Türkiye'de de kullanılan ilaç için kritik uyarı

İngiltere'nin ilaç gözlemcisi İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), akne tedavisinde yaygın olarak kullanılan Roaccutane adlı akne ilacı hakkında üyıllık bir güvenlik çalışması yürüttü.
İlacın ülkedeki çok sayıdaki genci intiharı ile bağlantılı olduğu veyalnızca daha önceki hiçbir tedavinin işe yaramadığı 12-18 yaş arası hastalara reçete edilmesi gerektiği sonucuna varıldı.
Daha önce, ilacı aldıktan sonra intihar edip hayatını kaybeden 15 yaşındaki Annabel Wright'ın annesi, 21 yaşın altındaki kişiler için ilacın yasaklanması çağrısında bulunmuştu.
Fotoğraf: Annabel Wright
Bununla birlikte, Roaccutane’in yanı sıra Reticutan adıyla da bilinen izotretinoin kapsüllerinden oluşan ilaç, Özellikle kalıcı yara izi riski bulunan durumlarda, şiddetli akne biçimlerini tedavi etmek için kullanılıyor.
MHRA, 12 ile 18 yaş arasındaki kişilere, diğer standart tedavilerin yeterince denenmesi ve akne probleminin bir doktor tarafından gerçekten şiddetli olduğunda reçete edilmesi kararını verdi. Kuruluş, ayrıca izotretinoin adlı kimyasal maddenin psikiyatrik ve cinsel yan etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğine karar verdi.
MHRA baş güvenlik sorumlusu D. Alison Cave, "Hiçbir ilaç tamamen risksiz değildir ve her şey göz önüne alındığında, izotretinoinin şiddetli akne için yararlarının risklerinden daha ağır basmaya devam ettiğidir. Ancak, hastaların kendilerinin farkında olmalar, tedavi boyunca dikkatle izlenmeleri ve 18 yaşın altındaki hastalar için izotretinoin reçetesi konusunda ek inceleme yapılmasını sağlamak için harekete geçilmelidir." diye konuştu.
Roaccutane’nin en yaygın yan etkileri arasında, dudak kuruluğu, vilt kuruluğu ve artan Güneş hassasiyeti bulunuyor.Ancak, yeni çalışmada güçlü akne karşıtı ilacı alan hastaların ayrıca depresyon, anksiyete ve psikotik semptomlar, cinsel işlev bozukluğu, libido azalması ve vajinal kuruluk yaşadığı belirtildi.
MHRA, izotretinoin reçete edilen hastalara, akıl sağlıklarının etkilendiğini veya kötüleştiğini hissettiklerinde ne yapmaları gerektiği konusunda tavsiyede bulunulmasını önerdi. Ayrıca İzotretinoin alan hastaların, ailelerinden ve arkadaşlarından psikiyatrik bozuklukların olası semptomlarına karşı dikkatli olmalarını istemeleri de tavsiye edildi. İlaç reçete eden sağlık profesyonellerden ise hastalarını depresyon belirtileri açısından izlemeleri ve daha önce depresyon geçirmiş veya aile öyküsü olanlara özellikle dikkat ederek onları uygun tedavi için yönlendirmeleri istendi.
Annabel Wright adlı 15 yaşındaki kız çocuğu, güçlü akne ilacı reçete edildikten altı ay sonra, Mayıs 2019'da trajik bir şekilde kendi canına kıydı. Annabel'in annesi Heleni Roaccutane'nin 21 yaş altı için yasaklanması için geçen yıl çağrıda bulundu.
Fotoğraf: Annabel Wright
2017'de intihar eden Luke Reeves'in babası ise dört ay boyunca Roaccutane kullanan oğlunun “asla eskisi gibi olmadığını" söyledi.
Muhafazakar Parti'den milletvekili Edward Argar, ise geçen yıl, Birleşik Krallık'ta yaklaşık 35 bin kişinin izotretinoin aldığını açıkladı. Argar, 2014'ten bu yana her yıl izotretinoin kullanımıyla ilişkili olduğundan şüphelenilen 87 ila 135 yan etkinin bildirildiğini söyledi.
İngiltere Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NHS) verilerine göre ise 1983 yılından bu yana İngiltere’de izotretinoin kullanıma bağlı 83 intihar gerçekleşti.