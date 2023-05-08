Roaccutane onlarca gencin intiharına neden oldu: Türkiye'de de kullanılan ilaç için kritik uyarı

ROACCUTANE’NİN YAN ETKİLERİ

Roaccutane’nin en yaygın yan etkileri arasında, dudak kuruluğu, vilt kuruluğu ve artan Güneş hassasiyeti bulunuyor.Ancak, yeni çalışmada güçlü akne karşıtı ilacı alan hastaların ayrıca depresyon, anksiyete ve psikotik semptomlar, cinsel işlev bozukluğu, libido azalması ve vajinal kuruluk yaşadığı belirtildi.

MHRA, izotretinoin reçete edilen hastalara, akıl sağlıklarının etkilendiğini veya kötüleştiğini hissettiklerinde ne yapmaları gerektiği konusunda tavsiyede bulunulmasını önerdi. Ayrıca İzotretinoin alan hastaların, ailelerinden ve arkadaşlarından psikiyatrik bozuklukların olası semptomlarına karşı dikkatli olmalarını istemeleri de tavsiye edildi. İlaç reçete eden sağlık profesyonellerden ise hastalarını depresyon belirtileri açısından izlemeleri ve daha önce depresyon geçirmiş veya aile öyküsü olanlara özellikle dikkat ederek onları uygun tedavi için yönlendirmeleri istendi.