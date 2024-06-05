Saç diplerindeki egzama, kepek ve kaşıntıyı geçiren yöntem! Şampuanın içine bir damla ekleyince mucizeler yaratıyor, pul pul dökülmeyi önlüyor



Seboreik Dermatit: Bu tür egzama genellikle yağlı bölgelerde, özellikle saçlı deride, kaşların arasında ve kulak arkalarında ortaya çıkar. Pullanma, kızarıklık ve kaşıntı ile kendini gösterir.



Atopik Dermatit: Bu, genellikle genetik faktörlerle ilişkilendirilen kronik bir cilt durumudur. Kafa derisinde de dahil olmak üzere vücudun farklı bölgelerinde kaşıntı, kızarıklık, kabarcıklar ve kuru ciltle kendini gösterebilir.



Kontakt Dermatit: Kafa derisine temas eden bir maddeye karşı alerjik bir reaksiyon sonucu oluşabilir. Şampuan, saç boyası veya diğer kozmetik ürünler bu tür reaksiyonlara neden olabilir.



Numuler Dermatit: Bu tip, genellikle disk şeklinde kırmızı, pullu lezyonlarla karakterizedir ve saç derisi de dahil olmak üzere vücudun herhangi bir yerinde görülebilir.