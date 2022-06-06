Şimdiye kadar yapılan en kapsamlı çalışma: Uzun boylu insanlar hangi hastalıklara eğilimli?

Yüzbinlerce kişinin incelendiği dünyanın en geniş kapsamlı boy ve hastalık çalışmasınının sonuçları yayınlandı. Araştırmaya göre, daha uzun boylu kişilerde cilt ve kemik enfeksiyonlarının yanı sıra periferik nöropati (periferik sinirlerde meydana gelen hasarlar ile ortaya çıkan; ayaklarda ve ellerde uyuşma, yanma, ağrı ve kuvvet kaybı) riski daha yüksek. Ancak kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol riski daha düşük.

Haberler - ntv.com.tr 06.06.2022 - 14:35

Şimdiye kadar yapılan en kapsamlı çalışma: Uzun boylu insanlar hangi hastalıklara eğilimli? - 1

ABD'deki Rocky Mountain Regional VA Tıp Merkezi'nden Sridharan Raghavan tarafından yürütülen yeni bir çalışma, bir kişinin boyunun çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırıp artırmadığı arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu gösterdi.

Şimdiye kadar yapılan en kapsamlı çalışma: Uzun boylu insanlar hangi hastalıklara eğilimli? - 2

Çalışmanın bulguları PLOS Genetics dergisinde yayınlandı.

Şimdiye kadar yapılan en kapsamlı çalışma: Uzun boylu insanlar hangi hastalıklara eğilimli? - 3

Bununla birlikte, daha önce bir insanın boyunun kalp hastalığından kansere kadar birçok hastalıkla ilgili olup olmadığı sorgulanıyordu. Yeni çalışmada araştırmacılar, çeşitli hastalıklar ile bir kişinin gerçek boyu arasındaki bağlantılara ve genetiklerine dayalı olarak tahmin edilen boylarıyla olan bağlantılara ayrı ayrı bakarak, durumu anlamaya çalıştı.

Şimdiye kadar yapılan en kapsamlı çalışma: Uzun boylu insanlar hangi hastalıklara eğilimli? - 4

250 BİNİ AŞKIN KİŞİ İNCELENDİ

insanları 200 binden fazla beyaz yetişkin ve 50 binden  fazla siyahi yetişkinden alınan genetik ve sağlık bilgileri de dahil olmak üzere ABD’deki VA Million Veteran Programı’ndan gelen verileri kullandı. Çalışma binden  fazla koşul ve özelliği inceledi ve bugüne kadarki en geniş kapsamlı boy ve hastalık çalışması ortaya çıktı. 

Şimdiye kadar yapılan en kapsamlı çalışma: Uzun boylu insanlar hangi hastalıklara eğilimli? - 5

Sonuçlar, uzun boylu olmanın daha yüksek atriyal fibrilasyon (kalpte ritim bozukluğu), varis riski ve daha düşük koroner kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol riski ile bağlantılı olduğuna dair daha küçük çalışmalardan elde edilen önceki bulguları doğruladı.

Araştırmacılar ayrıca, daha uzun boylu olmak ile kol ve bacaklarındaki sinirlerin hasar görmesinin yanı sıra bacak ve ayak ülserleri gibi deri ve kemik enfeksiyonlarının neden olduğu daha yüksek periferik nöropati riski arasındaki yeni ilişkileri ortaya çıkardı.

Şimdiye kadar yapılan en kapsamlı çalışma: Uzun boylu insanlar hangi hastalıklara eğilimli? - 6

Çalışmanın yazarları şimdi, insan boyunun birkaç yaygın hastalık için önceden tanınmayan bir risk faktörü olabileceğine inandıklarını açıkladı. Diğer taraftan, bazı bulguları netleştirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu ve gelecekteki çalışmaların daha çeşitli uluslararası bir popülasyonu incelemekten fayda sağlayacağı konusunda uyardılar.

Şimdiye kadar yapılan en kapsamlı çalışma: Uzun boylu insanlar hangi hastalıklara eğilimli? - 7

Raghavan, “Yetişkin bir insanın boyunun periferik nöropati, alt ekstremite ülserleri ve kronik venöz yetmezlik de  dahil olmak üzere 100'den fazla klinik özelliği etkileyebileceğine dair kanıt bulduk. Yetişkinlerde birkaç yaygın durum için boyunun tanınmayan, değiştirilemeyen bir risk faktörü olabileceği sonucuna vardık” diye konuştu.

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