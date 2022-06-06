Şimdiye kadar yapılan en kapsamlı çalışma: Uzun boylu insanlar hangi hastalıklara eğilimli?

Sonuçlar, uzun boylu olmanın daha yüksek atriyal fibrilasyon (kalpte ritim bozukluğu), varis riski ve daha düşük koroner kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol riski ile bağlantılı olduğuna dair daha küçük çalışmalardan elde edilen önceki bulguları doğruladı.

Araştırmacılar ayrıca, daha uzun boylu olmak ile kol ve bacaklarındaki sinirlerin hasar görmesinin yanı sıra bacak ve ayak ülserleri gibi deri ve kemik enfeksiyonlarının neden olduğu daha yüksek periferik nöropati riski arasındaki yeni ilişkileri ortaya çıkardı.