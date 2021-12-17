Sinovac: CoronaVac aşısının üçüncü dozu Omicron'a karşı yüzde 94 etkinlik gösterdi

Corona virüsün (Covid-19) Omicron varyantı, aşıların etkinliği önemli ölçüde düşürdüğüne dair verilerle endişeye neden oldu. Ancak, Türkiye dahil 48 ülkede uygulanan CoronaVac aşısından umut veren bir haber geldi. Aşının üreticisi Çinli Sinovac, üçüncü dozun Omicron'a karşı yüzde 94 oranında koruma sağladığını duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 17.12.2021 - 16:02 | Son Güncelleme : 17.12.2021 - 16:07

Sinovac: CoronaVac aşısının üçüncü dozu Omicron'a karşı yüzde 94 etkinlik gösterdi - 1

Forbes’un, Japonya merkezli  Nikkei Asia gazetesinden aktardığına göre, Çinli ilaç şirketi , Covid-19 aşısının üçüncü dozunun corona virüsün Omicron varyantına karşı yüzde 94 etkili olduğunu açıkladı.

Sinovac: CoronaVac aşısının üçüncü dozu Omicron'a karşı yüzde 94 etkinlik gösterdi - 2

Sinovac’ın açıklaması, iki doz aşının Omicron’a saptanabilir düzeyde antikor üretemediğini gösteren farklı bir araştırmanın ardından geldi.

Sinovac: CoronaVac aşısının üçüncü dozu Omicron'a karşı yüzde 94 etkinlik gösterdi - 3

Sinovac, Türkiye’de de kullanılan CoronaVac aşısının iki dozunu alan 20 kişiden 7’sinin varyantı nötralize edecek kadar antikor ürettiğini açıkladı. 

Sinovac: CoronaVac aşısının üçüncü dozu Omicron'a karşı yüzde 94 etkinlik gösterdi - 4

İKİ DOZ AŞININ ETKİNLİĞİ YÜZDE 35

Bu durum iki doz CoronoVac aşısının Omicron varyantına karşı yüzde 35 etkinlik gösterdiği anlamına geliyor. 

Sinovac: CoronaVac aşısının üçüncü dozu Omicron'a karşı yüzde 94 etkinlik gösterdi - 5

Bununla birlikte ilaç üreticisi üçüncü doz CoronaVac aşısı yaptıran 48 kişinin 45’inde veya yüzde 94’ünde antkiorların Omicron varyantını nötralize ettiğini duyurdu.

Sinovac: CoronaVac aşısının üçüncü dozu Omicron'a karşı yüzde 94 etkinlik gösterdi - 6

Söz konusu çalışmanın Hong Kong'dan toplanan iki omicron örneğine dayandığı belirtilirken,  Sinovac’ın daha kapsamlı bir değerlendirme sunmak için ek çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Sinovac: CoronaVac aşısının üçüncü dozu Omicron'a karşı yüzde 94 etkinlik gösterdi - 7

DÜNYADA EN YAYGIN KULLANILAN AŞILARDAN BİRİ

CoronaVac dünya çapında en yaygın kullanılan Covid-19 aşıları arasında yer alıyor.  Pekin merkezli Bridge Consulting tarafından derlenen verilere göre küresel olarak 808 milyon doz CoronaVac aşısı dağıtıldı. Bu sayıya Çin'de uygulanan doz sayısı dahil değil. CoronoVac, aynı zamanda, Dünya Örgütü’nden (DSÖ) acil kullanım onayı alan Çin yapımı iki aşıdan biri olarak dikkat çekiyor.

Sinovac: CoronaVac aşısının üçüncü dozu Omicron'a karşı yüzde 94 etkinlik gösterdi - 8

HONG ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMASI, SAPTANABİLİR DÜZEYDE ANTİKOR TESPİT EDEMEDİ

Sinovac'ın Omicron açıklaması, Hong Kong Üniversitesi tarafından yayınlanan bir çalışmanın, hızla yayılan varyanta karşı yaygın olarak kullanılan aşının etkinliğine ilişkin endişeleri dile getirmesinden birkaç gün sonra geldi.

Sinovac: CoronaVac aşısının üçüncü dozu Omicron'a karşı yüzde 94 etkinlik gösterdi - 9

Hong Kong Üniversitesi’nin çalışması, iki doz CoronoVac alan 25 kişiden alınan örnekleri inceledi ve hiçbirinin Omicron'u nötralize eden saptanabilir antikorlar içermediğini buldu.

Sinovac: CoronaVac aşısının üçüncü dozu Omicron'a karşı yüzde 94 etkinlik gösterdi - 10

Aynı araştırma, ayrıca Pfizer-BioNTech aşısının alıcılarından alınan kan numunelerini de inceledi ve yalnızca yüzde 24'ünün hızla yayılan varyanta karşı saptanabilir nötrleştirici antikorlara sahip olduğunu ortaya koydu.

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER