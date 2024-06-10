Son araştırmalar yeni faydasını ortaya çıkardı! Sabahları 3 tane yemek yetiyor, kilo vermenin gizli silahı buymuş

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Güçlü kemikler aktif bir yaşam tarzını sürdürmek için hayati öneme sahiptir ve badem de bu alanda yardımcı olabilir. Kemik sağlığı için gerekli olan iyi bir kalsiyum ve fosfor kaynağıdır. Beslenme ve Metabolizma Dergisi, bu minerallerin kemik yoğunluğunu artırmaya ve kırık riskini azaltmaya yardımcı olduğunu bildirmektedir.



KİLO YÖNETİMİNE YARDIMCI OLUR



Badem, protein ve lif açısından zengindir; her ikisi de tokluk hissini artırır ve genel kalori alımını azaltır. Uluslararası Obezite Dergisi'nde yapılan bir araştırma, bademleri diyetinize dahil etmenin kilo kaybına yardımcı olabileceğini ve kilo alımını önleyebileceğini buldu. Sabahları üç badem yemek, açlığı bastırmanıza ve kilo yönetimi hedeflerinizi desteklemenize yardımcı olabilir.