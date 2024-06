Son araştırmalar yeni faydasını ortaya çıkardı! Sabahları 3 tane yemek yetiyor, kilo vermenin gizli silahı buymuş

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR



Badem, gelişmiş beyin fonksiyonuyla bağlantılı olan E vitamini, riboflavin ve L-karnitin besinleriyle doludur. Hastalıklarla mücadelede güçlü bir bağışıklık sistemi şarttır ve badem de buna katkıda bulunabilir. Oksidatif stresle mücadeleye ve bağışıklık tepkisini güçlendirmeye yardımcı olan E vitamini gibi antioksidanlarla doludurlar. Avrupa Klinik Beslenme Dergisi'nde yapılan bir araştırma, düzenli badem tüketiminin bağışıklık fonksiyonunu artırabildiğini buldu.



Kronik inflamasyon, kalp hastalığı ve artrit dahil olmak üzere çok sayıda sağlık sorunuyla bağlantılıdır. Badem, polifenoller ve omega-3 yağ asitleri gibi antiinflamatuar bileşikler içerir. Journal of the American College of Nutrition'ın araştırmasına göre, bu bileşikler vücuttaki iltihaplanma belirteçlerinin azaltılmasına yardımcı olarak genel sağlığın geliştirilmesine yardımcı oluyor.