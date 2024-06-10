Son araştırmalar yeni faydasını ortaya çıkardı! Sabahları 3 tane yemek yetiyor, kilo vermenin gizli silahı buymuş

Sağlıklı beslenme söz konusu olduğunda badem genellikle önerilen besinlerin listesine girer. Güne sadece üç bademle başlamanın sağlık açısından birçok şaşırtıcı fayda sağlayabileceğini biliyor muydunuz? Badem yemek çok miktarda Vitamin ve mineralin vücudunuza girmesine yardımcı olur ve sağlığınızın çeşitli yönlerine katkıda bulunabilir. İşte her sabah 3 badem tüketmenin hiç bilinmeye faydaları...

Son araştırmalar yeni faydasını ortaya çıkardı! Sabahları 3 tane yemek yetiyor, kilo vermenin gizli silahı buymuş - 1

Badem içerdiği bol E vitaminiyle en faydalı kuruyemişler arasında yer alır. Özellikle sabahları badem yiyerek güne başlamak vücudunuza çeşitli faydaları sağlayabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Son araştırmalar yeni faydasını ortaya çıkardı! Sabahları 3 tane yemek yetiyor, kilo vermenin gizli silahı buymuş - 2

ZİHİN AÇAR

Badem, gelişmiş beyin fonksiyonuyla bağlantılı besinler olan riboflavin ve L-karnitin açısından zengin bir kaynaktır. Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, bu bileşiklerin beyindeki inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabileceğini ve potansiyel olarak nörodejeneratif hastalık riskini azaltabileceğini buldu. Alzheimer. Güne birkaç bademle başlamak beyninize ihtiyaç duyduğu hızlı başlangıcı sağlayabilir.

Son araştırmalar yeni faydasını ortaya çıkardı! Sabahları 3 tane yemek yetiyor, kilo vermenin gizli silahı buymuş - 3

SİNDİRİM SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Sağlıklı bir sindirim sistemi genel refah için önemlidir ve badem bunda önemli bir rol oynayabilir. Düzenli bağırsak hareketlerine yardımcı olan ve kabızlığı önleyen lif bakımından zengindirler. American Journal of Clinical Nutrition'ın araştırmasına göre bademlerin prebiyotik özellikleri, faydalı bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik ederek sindirim sağlığınızı iyileştirir.

Son araştırmalar yeni faydasını ortaya çıkardı! Sabahları 3 tane yemek yetiyor, kilo vermenin gizli silahı buymuş - 4

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Badem, kalp sağlığını iyileştirdiği bilinen sağlıklı tekli doymamış yağlarla doludur. British Journal of Nutrition tarafından yapılan bir araştırma, bu yağların kötü kolesterol (LDL) düzeylerini azaltmaya ve iyi kolesterol (HDL) düzeylerini artırmaya yardımcı olduğunu buldu. Sabahları üç badem yemek, daha iyi kardiyovasküler sağlığa katkıda bulunabilir ve kalp hastalığı riskini azaltabilir.

Son araştırmalar yeni faydasını ortaya çıkardı! Sabahları 3 tane yemek yetiyor, kilo vermenin gizli silahı buymuş - 5

KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTAR

Kan şekeri düzeylerini sabit tutmak, diyabetin önlenmesi ve kilo yönetimi için çok önemlidir. Bademlerin glisemik indeksi düşüktür, yani kan şekerinde önemli artışlara neden olmazlar.

Son araştırmalar yeni faydasını ortaya çıkardı! Sabahları 3 tane yemek yetiyor, kilo vermenin gizli silahı buymuş - 6

Metabolism dergisinde yayınlanan araştırma, bademdeki magnezyumun insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olduğunu ve bu durumun onları kan şekerini düzenlemek isteyenler için mükemmel bir seçim haline getirdiğini öne sürüyor.

Son araştırmalar yeni faydasını ortaya çıkardı! Sabahları 3 tane yemek yetiyor, kilo vermenin gizli silahı buymuş - 7

CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Cildinizin görünümünü iyileştirmenin doğal bir yolunu arıyorsanız badem aradığınız cevap olabilir. Cilt hücrelerini hasara karşı koruyan ve cildinizin genç görünmesini sağlayan güçlü bir antioksidan olan E vitamini açısından zengindirler. Kozmetik Dermatoloji Dergisi'nde yapılan bir araştırma, düzenli badem tüketiminin cildin nemini ve elastikiyetini artırabildiğini buldu.

Son araştırmalar yeni faydasını ortaya çıkardı! Sabahları 3 tane yemek yetiyor, kilo vermenin gizli silahı buymuş - 8

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Güçlü kemikler aktif bir yaşam tarzını sürdürmek için hayati öneme sahiptir ve badem de bu alanda yardımcı olabilir. Kemik sağlığı için gerekli olan iyi bir kalsiyum ve fosfor kaynağıdır. Beslenme ve Metabolizma Dergisi, bu minerallerin kemik yoğunluğunu artırmaya ve kırık riskini azaltmaya yardımcı olduğunu bildirmektedir.

KİLO YÖNETİMİNE YARDIMCI OLUR

Badem, protein ve lif açısından zengindir; her ikisi de tokluk hissini artırır ve genel kalori alımını azaltır. Uluslararası Obezite Dergisi'nde yapılan bir araştırma, bademleri diyetinize dahil etmenin kilo kaybına yardımcı olabileceğini ve kilo alımını önleyebileceğini buldu. Sabahları üç badem yemek, açlığı bastırmanıza ve kilo yönetimi hedeflerinizi desteklemenize yardımcı olabilir.

Son araştırmalar yeni faydasını ortaya çıkardı! Sabahları 3 tane yemek yetiyor, kilo vermenin gizli silahı buymuş - 9

SAÇ SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Tatlı, sağlıklı saçlar için badem gizli bir silah olabilir. Saç büyümesini ve gücünü desteklediği bilinen bir B vitamini olan biyotin içerirler. Journal of Dermatology'deki araştırma, biyotin eksikliğinin saçların incelmesine yol açabileceğini ve badem takviyesinin sağlıklı saçların korunmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Son araştırmalar yeni faydasını ortaya çıkardı! Sabahları 3 tane yemek yetiyor, kilo vermenin gizli silahı buymuş - 10

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR


Badem, gelişmiş beyin fonksiyonuyla bağlantılı olan E vitamini, riboflavin ve L-karnitin besinleriyle doludur. Hastalıklarla mücadelede güçlü bir bağışıklık sistemi şarttır ve badem de buna katkıda bulunabilir. Oksidatif stresle mücadeleye ve bağışıklık tepkisini güçlendirmeye yardımcı olan E vitamini gibi antioksidanlarla doludurlar. Avrupa Klinik Beslenme Dergisi'nde yapılan bir araştırma, düzenli badem tüketiminin bağışıklık fonksiyonunu artırabildiğini buldu.

Kronik inflamasyon, kalp hastalığı ve artrit dahil olmak üzere çok sayıda sağlık sorunuyla bağlantılıdır. Badem, polifenoller ve omega-3 yağ asitleri gibi antiinflamatuar bileşikler içerir. Journal of the American College of Nutrition'ın araştırmasına göre, bu bileşikler vücuttaki iltihaplanma belirteçlerinin azaltılmasına yardımcı olarak genel sağlığın geliştirilmesine yardımcı oluyor.

DAHA FAZLA GÖSTER