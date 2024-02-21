Türkiye'de HIV artış eğiliminde: Gizli pandemi gibi!
Dünyada düşüşe geçen HIV vakaları Türkiye'de artıyor. Üstelik bu hastalar başka nedenlerle tedavi görürken tesadüfen tespit edilenler. Erken teşhis ve düzenli tedavi ise hastaların hayatlarını olağan şekilde sürdürmesini sağlıyor.
Dünya genelinde 38 ila 40 milyon kişi ölümcül olabilen AIDS enfeksiyonu taşıyor. Vaka sayısı küresel ölçekte düşüşe geçerken Türkiye'de ise olumsuz bir tablo var. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde son dönemde her hafta yeni vakalar tespit ediliyor. Üstelik bu hastaların çoğu tesadüfen bulunuyor.