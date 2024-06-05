Uyuz vakaları yeniden artışa geçti: Kıyafetler, sosyal çevre ve ev ortamı dezenfekte edilmeli

Dirençli vakalar ile tam tedavi uygulanmamaış ya da uyuzu tam geçmemiş kişilerin çoğunlukta olduğunu ifade eden Engin, “Örneğin; bazıları geliyor, 3 ay önce başlamış, bazıları 1 yıl önce başlamış, tedaviler kullanmış. Devletin de onayladığı, ödediği uyuz ilaçları, oral olarak kullanılıyor. Öncesinden bir bu atağı geçirmiş, kendi veya aile bireyleri tedavi olmuş, kaşıntı azalır gibi olmuş, tekrar vaka alevlenmiş gibi o şekilde çok gelen hastamız var.” dedi.

En büyük problemin tedavinin doğru uygulanmaması olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Engin, “Giydiği kıyafetler, sosyal çevresi, ev ortamının da dezenfekte edilmesi gerekiyor. Uyuz en çok genital, karın bölgesi gibi vücudun biraz daha saklı, kapalı bölgelerinde oluyor. Özellikle hastalara sorduğunuz zaman söylüyorlar ama diğer şekilde ifade etmiyor, biraz daha çekinebiliyorlar. Hastalar biraz daha saklayabiliyor, bu durumu öteleyebiliyor onun için hekimle temasa geçmeleri önemli.” diye konuştu.