Uyuz vakaları yeniden artışa geçti: Kıyafetler, sosyal çevre ve ev ortamı dezenfekte edilmeli
Uyuz vakalarında artış hızlandı. Her gün yeni bir vaka ile karşılaştıklarını söyleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Engin, en büyük problemin doğru tedavinin doğru uygulanmaması olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Engin, uyuz tanısı kullanan kişilerin yakın çevrelerinin de mutlaka uzmana danışması gerektiğine dikkat çekti.
Uyuz vakaları son haftalarda yeniden artışa geçti.
Açıklama, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Engin’den geldi.Uyuz vakalarındaki ilk artışın pandemi dönemine denk geldiğini anlatan Engin, “Bu son 2-3 aydır tekrar bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Günlük poliklinikte tekrar sık sık görmeye başladık.” dedi.