Viagra ilacı Alzheimer riskini yüzde 60 azaltabilir: ABD'li bilim insanları açıkladı

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, cinsel iktidarsızlık ilacı Viagra'nın Alzheimer hastalığı riskini yüzde 60 oranında azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, ilacın etken maddesi olan sildenafilin, Alzheimer'a neden olan enzimi bloke ettiğini belirtti.

Viagra ilacı Alzheimer riskini yüzde 60 azaltabilir: ABD'li bilim insanları açıkladı - 1

ABD'li bilim insanları, cinsel iktidarsızlık tedavisinde kullanılan Viagra’nın adlı ilacın Alzheimer'dan muzdarip olanların beyninde büyük kitleler halinde bulunan bir enzimi bloke ettiğini açıkladı. Uzmanlar ayrıca, ilacın kan akışını artırmaya yardımcı olarak beyin sağlığının iyileşmesine  yardımcı olduğunu söyledi. 

SAĞLIK HABERLERİ

Viagra ilacı Alzheimer riskini yüzde 60 azaltabilir: ABD'li bilim insanları açıkladı - 2

27 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ

Bununla birlikte 65 yaş üstü 27 binden fazla kişinin incelendiği çalışmada, hap kullanan erkeklerde riskin yüzde 62, kadınlarda ise yüzde 47 daha düşük olduğu tespit edildi. 

Viagra ilacı Alzheimer riskini yüzde 60 azaltabilir: ABD'li bilim insanları açıkladı - 3

New York'taki Mount Sinai Tıp Merkezi tarafından gerçekleştirilen araştırma, Viagra verilenler ile ilacı almayanların sonuçlarını karşılaştırdı.

Viagra ilacı Alzheimer riskini yüzde 60 azaltabilir: ABD'li bilim insanları açıkladı - 4

Çalışmanın baş yazarı Xingyue Huo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Viagra’nın etkin maddesi olan sildenafilin Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin yüzde 60 daha düşük olmasıyla önemli ölçüde ilişkili olduğunu bulduk.” diye konuştu.

Viagra ilacı Alzheimer riskini yüzde 60 azaltabilir: ABD'li bilim insanları açıkladı - 5

Diğer taraftan, uzmanlar Viagra’nın bilinçsiz kullanımının geri dönülemez sağlık sorunlarına yol açabileceği ve ilacın kullanılmadan önce bir doktora danışılması gerektiği konusunda uyardı.

Viagra ilacı Alzheimer riskini yüzde 60 azaltabilir: ABD'li bilim insanları açıkladı - 6

Geçtiğimiz günlerde, İran’da 32 yaşındaki bir adamın Viagra aldıktan sonra bir gözünün kör olduğunu açıklanmıştı. İsmi açıklanmayan adam, yüksek dozda Viagra aldıktan sonra sağ gözündeki görme yetisini kaybetmişti.

Viagra ilacı Alzheimer riskini yüzde 60 azaltabilir: ABD'li bilim insanları açıkladı - 7

Sildenafil, kan damarlarını gevşeterek iktidarsızlıkla mücadele ediyor. Ancak, bu etkinin bazı durumlarda gözlerdeki gibi vücuttaki diğer hassas damarlara da  zarar verebileceği düşünülüyor.

Viagra ilacı Alzheimer riskini yüzde 60 azaltabilir: ABD'li bilim insanları açıkladı - 8

ALZHEIMER HASTALIĞI HAKKINDA

Alzheimer hastalığı, en yaygın nörodejeneratif hastalıklardan biridir ve genellikle yaşlı insanlarda görülür. Bu hastalık, hafıza kaybı, bilişsel yeteneklerin azalması ve nihayetinde kişilik değişiklikleri gibi semptomlara yol açar.

Nedenleri: Alzheimer hastalığının tam nedeni hala kesin olarak bilinmemektedir. Ancak genetik faktörler, yaş, çevresel etkenler ve yaşam tarzı faktörlerinin hastalığın riskini artırabileceği düşünülmektedir.

Belirtiler: Alzheimer hastalığının erken belirtileri, unutkanlık, zihinsel karmaşıklıkla başa çıkmada zorluk, zaman ve mekân kavramının kaybı gibi hafıza ve bilişsel sorunlardır. Daha ileri aşamalarda kişilik değişiklikleri, dil sorunları ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürmede zorluklar da görülebilir.

Viagra ilacı Alzheimer riskini yüzde 60 azaltabilir: ABD'li bilim insanları açıkladı - 9

Nörolojik Değişiklikler: Alzheimer hastalığının temel nörolojik belirtileri, beyindeki anormal protein birikimleridir. Beta-amiloid plaklar ve tau proteini düğümleri, nöronların ölümüne ve sinapsların kaybına yol açar.

Teşhis: Alzheimer hastalığının kesin teşhisi sadece otopsiyle mümkündür, ancak klinik değerlendirmeler, nörolojik testler ve görüntüleme çalışmaları gibi yöntemlerle teşhis konulabilir.

Tedavi: Alzheimer hastalığını tamamen tedavi etmek mümkün değildir, ancak semptomları hafifletmek ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için bazı ilaçlar ve terapiler kullanılabilir. Tedavide erken teşhis önemlidir.

Viagra ilacı Alzheimer riskini yüzde 60 azaltabilir: ABD'li bilim insanları açıkladı - 10

Bakım ve Destek: Alzheimer hastaları için bakım sağlamak zorlu olabilir. Aileler, hasta yakınlarını desteklemek ve profesyonel yardım almak için çeşitli kaynaklara başvurabilirler.

Önleme: Alzheimer hastalığını önlemek için bilim adamları, zihinsel aktiviteyi sürdürmek, dengeli bir diyet sürdürmek, egzersiz yapmak ve kronik hastalıkların kontrolünü sağlamak gibi yaşam tarzı değişikliklerini teşvik etmektedirler.

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