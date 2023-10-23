Viagra ilacı Alzheimer riskini yüzde 60 azaltabilir: ABD'li bilim insanları açıkladı

ALZHEIMER HASTALIĞI HAKKINDA

Alzheimer hastalığı, en yaygın nörodejeneratif hastalıklardan biridir ve genellikle yaşlı insanlarda görülür. Bu hastalık, hafıza kaybı, bilişsel yeteneklerin azalması ve nihayetinde kişilik değişiklikleri gibi semptomlara yol açar.

Nedenleri: Alzheimer hastalığının tam nedeni hala kesin olarak bilinmemektedir. Ancak genetik faktörler, yaş, çevresel etkenler ve yaşam tarzı faktörlerinin hastalığın riskini artırabileceği düşünülmektedir.

Belirtiler: Alzheimer hastalığının erken belirtileri, unutkanlık, zihinsel karmaşıklıkla başa çıkmada zorluk, zaman ve mekân kavramının kaybı gibi hafıza ve bilişsel sorunlardır. Daha ileri aşamalarda kişilik değişiklikleri, dil sorunları ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürmede zorluklar da görülebilir.