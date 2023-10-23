Viagra ilacı Alzheimer riskini yüzde 60 azaltabilir: ABD'li bilim insanları açıkladı
ABD’de yapılan yeni bir araştırma, cinsel iktidarsızlık ilacı Viagra'nın Alzheimer hastalığı riskini yüzde 60 oranında azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, ilacın etken maddesi olan sildenafilin, Alzheimer'a neden olan enzimi bloke ettiğini belirtti.
ABD'li bilim insanları, cinsel iktidarsızlık tedavisinde kullanılan Viagra’nın adlı ilacın Alzheimer'dan muzdarip olanların beyninde büyük kitleler halinde bulunan bir enzimi bloke ettiğini açıkladı. Uzmanlar ayrıca, ilacın kan akışını artırmaya yardımcı olarak beyin sağlığının iyileşmesine yardımcı olduğunu söyledi.