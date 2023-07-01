Yaz aylarının kurtarıcısı: Kantaron yağı nedir, nasıl kullanılır? Kantaron yağı nasıl yapılır?
Kantaron yağı, yaz aylarında tatile giden ve güneş nedeniyle cildinde yanıklar oluşan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Tıbbi bir ilaç olarak da kullanılan kantaron yağının halk arasında saç dökülmesi, cilt hastalıkları ve depresif bozukluklara iyi geldiği söylenmektedir. Peki, kantaron yağı nedir, nasıl kullanılır? Kantaron yağı nasıl yapılır?
Kantaron yağı, kullanımı antik Yunan’a kadar uzanan, botanik adı hypericum perforatum olan kantaron çiçeğinden elde edilir. Kantaron çiçeğinde ruh halini etkilediği düşünülen hiperisin ve hiperforin dahil birçok aktif madde bulunur.
Yetiştiği bölge ve boyut farklılığına göre yaklaşık 40 farklı çeşit kantaron bitkisi bulunur ve küçük, yıllık bir bitkidir. Geleneksel olarak yara, yüksek ateş, depresyon ve midede şişkinlik gibi bazı sorunları tedavi etmek için kullanılmıştır. Kantaron yağının sarı ve kırmızı olmak üzere iki çeşidi vardır.