Yeni covid alt varyantı JN.1'in 11 belirtisi

Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin gelmesiyle uzmanlar mevsimlel hastalıklara karşı uyarılarda bulunurken, Covid varyantı Omicron’un alt varyantı JN.1 de yayılmaya devam ediyor.

JN.1, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre şu anda ülkede en hızlı yayılan varyant ve enfeksiyonların yüze 15 ila 29'unu oluşturuyor.