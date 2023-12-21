Yeni covid alt varyantı JN.1'in 11 belirtisi
Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsün alt varyantı JN.1'i "Dikkate alınması gereken varyant" kategorisinde değerlendirdi. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri de yeni covid varyantı JN.1’in belirtilerini sıraladı…
Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin gelmesiyle uzmanlar mevsimlel hastalıklara karşı uyarılarda bulunurken, Covid varyantı Omicron’un alt varyantı JN.1 de yayılmaya devam ediyor.
JN.1, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre şu anda ülkede en hızlı yayılan varyant ve enfeksiyonların yüze 15 ila 29'unu oluşturuyor.