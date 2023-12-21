Yeni covid alt varyantı JN.1'in 11 belirtisi

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsün alt varyantı JN.1'i "Dikkate alınması gereken varyant" kategorisinde değerlendirdi. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri de yeni covid varyantı JN.1’in belirtilerini sıraladı…

Yeni covid alt varyantı JN.1'in 11 belirtisi - 1

Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin gelmesiyle uzmanlar mevsimlel hastalıklara karşı uyarılarda bulunurken, Covid varyantı Omicron’un alt varyantı JN.1 de yayılmaya devam ediyor. 

JN.1, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre şu anda ülkede en hızlı yayılan varyant ve enfeksiyonların yüze 15 ila 29'unu oluşturuyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Yeni covid alt varyantı JN.1'in 11 belirtisi - 2

JN.1'in muhtemelen spike proteininde türediği BA.2.86 varyantınınkine ek bir mutasyona sahip olması nedeniyle daha hızlı yayıldığı düşünülüyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri de yeni covid varyantı JN.1’in belirtilerini sıraladı…

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Yeni covid alt varyantı JN.1'in 11 belirtisi - 3

Yüksek ateş

Yeni covid alt varyantı JN.1'in 11 belirtisi - 4

Mide rahatsızlığı ve eşlik eden hafif ishal

Yeni covid alt varyantı JN.1'in 11 belirtisi - 5

Tat ve koku kaybı

Yeni covid alt varyantı JN.1'in 11 belirtisi - 6

Burun akıntısı

Yeni covid alt varyantı JN.1'in 11 belirtisi - 7

Boğaz ağrısı

Yeni covid alt varyantı JN.1'in 11 belirtisi - 8

Kas ağrıları

Yeni covid alt varyantı JN.1'in 11 belirtisi - 9

Tükenmişlik

Yeni covid alt varyantı JN.1'in 11 belirtisi - 10

Öksürük

Yeni covid alt varyantı JN.1'in 11 belirtisi - 11

Nefes darlığı

Yeni covid alt varyantı JN.1'in 11 belirtisi - 12

Beyin bulanıklığı

Yeni covid alt varyantı JN.1'in 11 belirtisi - 13

Bağ ağrısı

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