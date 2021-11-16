Yeni pandemi kapıda: Çin’de hayvanlardan insanlara bulaşabilecek 18 tehlikeli virüs bulundu

71 VİRÜS BULUNDU

Avustralya'da yer alan Sydney Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Çin'de egzotik gıda olarak ticareti yapılan ve yenen hayvanların 71 tür memeli virüsü barındırdığı açıkladı. Bunlardan 18’inin hem insanlar hem de evcil hayvanlar için "potansiyel olarak yüksek riskli" olduğu bildirdi.