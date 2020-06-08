1000 yıl önce dedikoduyu önleyen şapkalar şimdi corona virüsten koruyor

Şapkaları tasarlayan Dominique Pouzol, “Geçmişte fısıldaşmayı önlemek için kullanılan şapkalarla o dönemde de sosyal mesafeyi koruyorlarmış. Şimdi bu şapkalar da bizi Covid-19’a karşı koruyor. Ama tasarlarken kendi kendime belki de bizi insanların kötülüğünden, küçük fikirli insanlardan da koruyabileceklerini söyledim” diye konuştu.