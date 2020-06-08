1000 yıl önce dedikoduyu önleyen şapkalar şimdi corona virüsten koruyor

ntv.com.tr - Reuters 08.06.2020 - 07:19
Paris’te bir sanat galerisi, sergileri gezen ziyaretçilerin sosyal mesafe kuralına uymalarını sağlayabilmek için Çin’in tarihi şapka modellerinden ilham aldı.
Rengarenk kağıttan şapkalar, Çin’de 960 ile 1279 yılları arasında hüküm süren Song Hanedanı’nın şapkaları modellenerek yapıldı.
İlk Song imparatorunun, memurlarına, duyulmadan dedikodu yapmamaları için kanatlı şapka takmalarını emrettiği söylenir. Dolayısıyla tarihte dedikoduyu önlemek için kullanılan şapkalar, şimdi Covid-19 virüsünü önlemek için kullanılıyor.
Şapkaları tasarlayan Dominique Pouzol, “Geçmişte fısıldaşmayı önlemek için kullanılan şapkalarla o dönemde de sosyal mesafeyi koruyorlarmış. Şimdi bu şapkalar da bizi Covid-19’a karşı koruyor. Ama tasarlarken kendi kendime belki de bizi insanların kötülüğünden, küçük fikirli insanlardan da koruyabileceklerini söyledim” diye konuştu.
Pouzol’un tasarımlarındaki gökkuşağı renkleri LGBTİ haklarına dair politik bir mesaj da taşıyor.