14. Contemporary Istanbul ön izlemeyle başladı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 14. Contemporary Istanbul'un (CI) ön izlemesi gerçekleşti.
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1Akbank'ın ana sponsorluğunda bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek uluslararası çağdaş sanat fuarının ön izlemesi sanatçılar, koleksiyonerler, iş adamları, gazeteciler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.
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Ön izleme etkinliğine katılanlar arasında Cem Yılmaz, Nil Karaibrahimgil, Erdil Yaşaroğlu, Suzan Sabancı Dinçer, Şevval Sam Yalın ve Bedri Baykam gibi birçok isim yer aldı.
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Katılımcılar stantları tek tek dolaşarak, 22 ülkeden gelen dünya çağdaş sanat örneklerini yakından inceleme imkanı bulurken, galeri yetkilileri ve sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı.
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Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli'nin ev sahipliğinde düzenlenen fuarda sanatseverler, koleksiyonerler ve galericilerle sohbet edip bazı eserleri satın aldı.
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Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek fuarda bu yıl 74 galeri, 510 sanatçı ve bin 400'den fazla çağdaş sanat eseri yer alacak.
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Bu yıl kadrosuna Fransız sanat araştırmacısı ve küratör Anissa Touati'yi katarak yoluna devam eden fuar, yarın 12.00'de kapılarını açacak ve aynı gün CIF Dialogues kapsamında Akdenizlilik kavramı üzerine konuşma programları gerçekleştirilecek.
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7Konuşma programı dışında Art-O-Rama ile yapılan iş birliği kapsamında Galerie Creve‐Coeur, Paris&Marsilya; Duble V, Marsilya galerileri Contemporary Istanbul’da ağırlanacak.
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Bu sene 12-15 Eylül tarihlerinde yapılacak Contemporary Istanbul'da ilk kez Viyanalı galerilerin bir araya getirildiği "Art From Vienna" seçkisi yer alacak.
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