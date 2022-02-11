14 Şubat’a özel filmler puhutv’de

Haberler - ntv.com.tr 11.02.2022 - 11:56
Posy Simmonds’ın aynı adlı resimli romanından uyarlanan Gemma Bovery, gerçek hayat ve edebiyatın iç içe geçtiği bir romantik komedi.
Baş döndürücü güzelliğiyle son dönemin gözde oyuncularından Gemma Arterton, bu kez şirin bir Normandiya kasabasında karşımıza çıkıyor.
İngiliz çift Gemma ve Charlie Bovery, bir Fransız kasabasına yerleşir.
Gemma burada, emekliliğini kasabada fırıncılık yaparak geçiren Martin’le tanışır. Gemma’nın ünlü roman kahramanı Madame Bovary ile olan isim benzerliği, bir edebiyat tutkunu ve özellikle de bir Flaubert hayranı olan Martin’i derinden etkiler.
'The Handmaid's Tale'in Altın Küre ödüllü yıldızı Elisabeth Moss ve Mark Duplass'ın başrolde olduğu bir romantik komedi.
Boşanmanın eşiğinde olan Ethan ve Sophie, evlilik terapistlerinin önerisiyle doğayla iç içe, güzel bir kır evine tatile giderler.
Romantik ve eğlenceli başlayan bu hafta sonu kaçamağı, beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.
Orada kendilerinin çok daha iyi, seksi ve güzel versiyonlarının karşı kulübede yaşadığını keşfedince olaylar çığırından çıkar.
One Day ve An Education filmleriyle tanınan yönetmen Lone Scherfig’in filmi, Gemma Arterton ve Me Before You’nun yıldızı Sam Claflin’i buluşturan bir romantik komedi.
2. Dünya Savaşı sırasında ABD ve İngiltere İstihbarat Bakanlıkları, ulusa moral aşılamak amacıyla Dunkirk Muharebesi’nde kurtarılan askerlerin hikayesini anlatan bir film çekmektedir.
Başrolde Sex and The City’nin yıldızı Sarah Jessica Parker’ın yer aldığı romantik komedide New York’lu bekar anne Maggie, sorunlu kızı Summer’la baş başa vakit geçirmek için İtalya tatiline çıkmaya karar verir.
Gençlik yıllarını geçirdiği Toskana’ya vardıklarında ilk aşkı Luca’yla karşılaşan Maggie, Luca’nın evli olmadığını öğrenince heyecanlanır.
Ödüllü yönetmen Maïwenn’in son filmi, bildiğiniz aşk filmlerine pek benzemiyor.
Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan film, acı ve özlem, tutku ve ihanet arasında gidip gelen fırtınalı ve sıra dışı bir ilişkiye odaklanıyor.
Bir tarafta düzenli hayatıyla istikrarlı bir avukat olan Marie Antoinette, diğer tarafta ise karizmatik, özgür ruhlu, kadın avcısı Georgio.