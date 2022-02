14 Şubat’a özel filmler puhutv’de

AŞKIN ÇEKİMİ (THEIR FINEST)

One Day ve An Education filmleriyle tanınan yönetmen Lone Scherfig’in filmi, Gemma Arterton ve Me Before You’nun yıldızı Sam Claflin’i buluşturan bir romantik komedi.

2. Dünya Savaşı sırasında ABD ve İngiltere İstihbarat Bakanlıkları, ulusa moral aşılamak amacıyla Dunkirk Muharebesi’nde kurtarılan askerlerin hikayesini anlatan bir film çekmektedir.