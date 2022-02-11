14 Şubat’a özel filmler puhutv’de

AŞKIN DİLİ (GEMMA BOVERY)

Posy Simmonds’ın aynı adlı resimli romanından uyarlanan Gemma Bovery, gerçek hayat ve edebiyatın iç içe geçtiği bir romantik komedi.

Baş döndürücü güzelliğiyle son dönemin gözde oyuncularından Gemma Arterton, bu kez şirin bir Normandiya kasabasında karşımıza çıkıyor.

İngiliz çift Gemma ve Charlie Bovery, bir Fransız kasabasına yerleşir.

Gemma burada, emekliliğini kasabada fırıncılık yaparak geçiren Martin’le tanışır. Gemma’nın ünlü roman kahramanı Madame Bovary ile olan isim benzerliği, bir edebiyat tutkunu ve özellikle de bir Flaubert hayranı olan Martin’i derinden etkiler.