15. Akbank Kısa Film Festivali programı belli oldu
ntv.com.tr
15. Akbank Kısa Film Festivali, 18 - 28 Mart tarihleri arasında düzenleniyor. Cannes, Venedik, Berlin gibi önemli festivallerden gelen birçok filmin de yer aldığı festivalde; 40 ülkeden 111 kısa ve 3 uzun metraj film seyirciyle buluşacak.
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68 ülkeden toplam 1.406 kısa filmin başvurduğu 15. Akbank Kısa Film Festivali; “FESTİVAL KISALARI”, “DÜNYADAN KISALAR”, “KISADAN UZUNA”, “DENEYİMLER”, “BELGESEL SİNEMA”, “PERSPEKTİF”, “ÖZEL GÖSTERİM” ve “FORUM” bölümlerinden oluşuyor. Cannes, Venedik, Berlin gibi önemli festivallerden gelen birçok filmin de yer aldığı festivalde; 40 ülkeden 111 kısa ve 3 uzun metraj film seyirciyle buluşacak.
Festival’in DENEYİMLER bölümünün konuğu İsrail’in önemli kadın yönetmenlerinden Elite Zexer. Yönetmenin, Sundance Film Festivali’nden ödüllü ve bununla birlikte toplam 16 ödülü bulunan uzun metraj filmi Sand Storm ve 2 kısa filmi festivalde izlenebilecek. Sanatçı gerçekleştireceği Masterclass ile de sinemaya dair deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.
KISADAN UZUNAda bu yıl genç yönetmen Mehmet Can Mertoğlu konuk olacak. Sanatçının Cannes Film Festivali’nde ilk gösterimini yapan ve Yılın En Yenilikçi Yönetmeni ödülüne layık görülen ve toplam 15 ödülü bulunan uzun metraj filmi Albüm ile kısa filmleri Yokuş ve Fer bu bölümde
sinemaseverler tarafından izlenebilecek. Ayrıca Mehmet Can Mertoğlu bir söyleşi ile deneyimlerini aktaracak.
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BELGESEL SİNEMA bölümünün konuğu ise Hırvat yazar ve yönetmen Nebojsa Slijepcevic.
Bu bölümde; yönetmenin Cannes Film Festivali’nde gösterilen yine bol ödüllü belgeseli Srbenka’nın gösterimi gerçekleşecek ve sanatçı Masterclass ile deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.
FORUM bölümünde ise kısa filmlerin fikir aşamasından itibaren desteklenmesi amacıyla düzenlenen KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI yer alıyor. Bu yıl 698 senaryonun başvurduğu yarışmada finale kalan 8 senaryo arasından en iyi senaryo festivalde belirlenecek. Bölüm kapsamında Sırp yazar ve yönetmen Gordan Matic senaryo atölyesi gerçekleştirecek.
Bu yıl festivalde ÖZEL GÖSTERİM Latin Amerika filmlerine ayrıldı. Atölye söyleşi programı da bu yıl hayli zengin; Hazar Ergüçlü, Ercan Kesal, Gökhan Tiryaki, Hakan Bıçakçı gibi çok sayıda değerli sanatçı deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.
Ulusal ve uluslararası yarışma kapsamında jüri tarafından en iyi film seçilecek olan yapımlar, festivalin ardından “Ödüllü Filmler Üniversitelerde” etkinliği kapsamında Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde gösterim turuna çıkacak.
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18.03.2019 Pazartesi
11:00 Perspektif ( A )
A1 Kesik - 10'
A2 Dulce - 10'37''
A3 Hand - 22'51''
A4 Ben Sizden Değilim - 10'
A5 Sashka - 26'
13:00 Festival Kısaları ( A )
A1 Finiş - 12'26''
A2 Sevinç Vesaire - 15'
A3 Boşluk - 15'
A4 Titanyum - 15'
A5 Taş - 12'
16:00 Dünyadan Kısalar ( A )
A1 Caroline - 12'
A2 Like a Good Kid - 20'
A3 Bonobo - 18'23''
A4 The Field - 19'
18:30 Söyleşi* Senaryo Yazarken - Ercan Kesal
20:30 Belgesel Sinema ( A )
A1 Srbenka - 70'
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19.03.2019 Salı
11:00 Perspektif ( B )
B6 Vermine - 6'03''
B7 Elly - 19'
B8 Las Cruces - 29'
B9 Royal Blue - 21'
13:00 Festival Kısaları ( B )
B6 Apartman - 9'54''
B7 Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var - 13'
B8 Her Şey Yolunda - 16'22''
B9 Bir Taşra Rüyası - 19'
B10 Saksak: Bir Tütün Belgeseli - 20'
15.00 Atölye - Mobil Cihazlarla Film Çekmek, Teknoloji ve Film Üretimi İlişkisi
Selim Evci, Gökhan Tiryaki
16:00 Dünyadan Kısalar ( B )
B5 Judgement - 15'
B6 Excuse Me, I’m Looking for the Ping-Pong Room and My Girlfriend - 23'11''
B7 Detainment - 30'
18:30 Söyleşi* Sinemada Tanıtım ve Pazarlama Süreci - İmre Tezel, Zümrüt Burul, Uğur Yüksel
20:30 Özel Gösterim ( A )
A1 Fifteen - 10'
A2 San Miguel - 18'
A3 Our Song to War - 14'09''
A4 Los Bastardos - 16'17''
A5 Mini Miss - 15'
A6 Guilt - 16'20''
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20.03.2019 Çarşamba
11:00 Perspektif ( C )
C10 Affidavy for Khanali - 15'
C11 Fegere - 26'
C12 Private Eye - 22'
C13 La Chute - 14'22''
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13:00 Festival Kısaları ( C )
C11 Çürük - 11'20''
C12 Kurbağa Avcıları - 29'40''
C13 Ablam - 22'47''
C14 Sonsuz - 13'06''
15.00 Atölye - Görüntü Yönetmenliği Atölyesi
Murat Tuncel
16:00 Dünyadan Kısalar ( C )
C8 A Cold Summer Night - 21'07''
C9 Hector Malot: The Last Day of the Year - 25'
C10 The Summer of the Electric Lion - 22'
18:30 Söyleşi * Oyunculuk Üzerine - Hazar Ergüçlü
20:30 Dünyadan Kısalar ( D )
D11 All These Creatures - 13'
D12 Kado - 15'
D13 On the Border - 15'
D14 Precious - 27'18''
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21.03.2019 Perşembe
11:00 Perspektif ( D )
D14 The Other - 5'
D15 Spring - 23'
D16 Naftalin - 20'
D17 A Room with a Coconut View - 28'25''
13:00 Kısadan Uzuna ( A )
A1 Fer - 14'
A2 Yokuş - 14'
A3 Albüm - 105'
15.00 Atölye - Sinemada Alternatif Eğitimler
Bau IDEA
16:00 Perspektif ( E )
E18 Kek - 8'
E19 Third Kind - 32'
E20 #Profit - 24'
E21 Amca - 11'
18:30 Söyleşi* Edebiyat ve Sinema İlişkisi - Hakan Bıçakçı
20:30 Dünyadan Kısalar ( A )
A1 Caroline - 12'
A2 Like a Good Kid - 20'
A3 Bonobo - 18'23''
A4 The Field - 19'
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22.03.2019 Cuma
11:00 Perspektif ( F )
F22 A Bus - 6'
F23 Balaca - 12'48''
F24 Widdershins - 11'10''
F25 Paradoks Bir Koşu - 30'
F26 Operation Jane Walk - 16'13''
13:00 Perspektif ( G )
G27 Plastic - 6'
G28 The Role - 12'
G29 More Than Silver - 27'15''
G30 Burkina Brandenburg Komplex - 19'19''
G31 Flame - 15'
14.30 Atölye - Senaryo Atölyesi
Gordan Matic
16:00 Belgesel Sinema ( A )
A1 Srbenka - 70'
18:30 Söyleşi* Belgesel Sinema - Nebojša Slijepčević
20:30 Dünyadan Kısalar ( B )
B5 Judgement - 15'
B6 Excuse Me, I’m Looking for the Ping-Pong Room and My Girlfriend - 23'11''
B7 Detainment - 30'
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23.03.2019 Cumartesi
11:00 Perspektif ( H )
H32 El Feneri - 6'
H33 One Small Step - 13'
H34 Histories of Wolves - 22'
H35 Cat Days - 11'09''
H36 Pauline Asservie - 24'
13:00 Perspektif ( I )
I37 Paris You Got Me - 9'
I38 Those Who Desire - 24'
I39 Egg - 12'07''
I40 Hayat Nöbeti - 18'
I41 Le Tigre de Tasmanie - 13'20''
14.30 Atölye - Oyunculuk Atölyesi
Merve Taşkan
16:00 Deneyimler ( A )
A1 Take Note - 17'
A2 Tasnim - 12'
A3 Sand Storm - 87'
18:30 Söyleşi* Deneyimler: Elite Zexer
20:30 Dünyadan Kısalar ( C )
C8 A Cold Summer Night - 21'07''
C9 Hector Malot: The Last Day of the Year - 25'
C10 The Summer of the Electric Lion - 22'
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24.03.2019 Pazar
11:00 Özel Gösterim ( B )
B7 Çentik - 4'50''
B8 Afaf - Günahsız - 5'
B9 Biilaç - 2'49''
B10 Gülizar - 5'
B11 Bigger Than Life - 30'
13:00 Perspektif ( J )
J42 Bloeistraat 11 - 9'41''
J43 Doğu Yakası - 19'
J44 Tungrus - 13'
J45 TNT Boxerstory - 19'42''
J46 Blau - 15'
16:00 Festival Kısaları ( A )
A1 Finiş - 12'26''
A2 Sevinç Vesaire - 15'
A3 Boşluk - 15'
A4 Titanyum - 15'
A5 Taş - 12'
18:30 Söyleşi* Kısadan Uzuna - Mehmet Can Mertoğlu
20:30 Kısadan Uzuna ( A )
A1 Fer - 14'
A2 Yokuş - 14'
A3 Albüm - 105'
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26.03.2019 Salı
11:00 Perspektif ( K )
K47 Three Centimetres - 9'
K48 Domashnee Video - 29'
K49 Tapınak Şövalyeleri - 19'09''
K50 Venerman - 17'
13:00 Perspektif ( L )
L51 Good Intentions - 8'35''
L52 Abla - 17'
L53 Equally Red and Blue - 21'
L54 Pompon Girl - 26'
16:00 Perspektif ( M )
M55 Sonata - 3'22''
M56 Kalanlar - 12'
M57 Patision Avenue - 13'
M58 Inanimate - 8'35''
M59 Hikayeci - 16'
M60 The Traffic Separating Device - 15'
M61 Coyote - 10'
18:30 Söyleşi* Türkiye’de Sinema Eleştirmenliği - Selin Gürel, Burak Göral, Melikşah Altuntaş
20:30 Festival Kısaları ( B )
B6 Apartman - 9'54''
B7 Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var - 13'
B8 Her Şey Yolunda - 16'22''
B9 Bir Taşra Rüyası - 19'
B10 Saksak: Bir Tütün Belgeseli - 20'
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27.03.2019 Çarşamba
11:00 Perspektif ( N )
N62 Lupus - 4'
N63 Ertesi Gün - 9'32''
N64 Je Sors Acheter Des Cigarettes - 13'35''
N65 As It Is In Earth - 13'05''
N66 Alba: Not Everyone Will Be Taken Into The Future - 10'
N67 Zor Yol - 13'
N68 The Divine Way - 15'
N69 Dönüş – 19‘27''
13:00 Perspektif ( G )
G27 Plastic - 6'
G28 The Role - 12'
G29 More Than Silver - 27'15''
G30 Burkina Brandenburg Komplex - 19'19''
G31 Flame - 15'
16:00 Dünyadan Kısalar ( D )
D11 All These Creatures - 13'
D12 A Gift - 15'
D13 On the Border - 15'
D14 Precious - 27'18''
18:30 Söyleşi* Cast Direktörünün Görevi Nerede Başlar, Ne Kadar Sürer? - Ezgi Baltaş
20:30 Festival Kısaları ( C )
C11 Çürük - 11'20''
C12 Kurbağa Avcıları - 29'40''
C13 Ablam - 22'47''
C14 Sonsuz - 13'06''
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28.03.2019 Perşembe
11:00 Özel Gösterim ( A )
A1 Fifteen - 10'
A2 San Miguel - 18'
A3 Our Song to War - 14'09''
A4 Los Bastardos - 16'17''
A5 Mini Miss - 15'
A6 Guilt - 16'20''