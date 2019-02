15. Akbank Kısa Film Festivali programı belli oldu

27.03.2019 Çarşamba

11:00 Perspektif ( N )

N62 Lupus - 4'

N63 Ertesi Gün - 9'32''

N64 Je Sors Acheter Des Cigarettes - 13'35''

N65 As It Is In Earth - 13'05''

N66 Alba: Not Everyone Will Be Taken Into The Future - 10'

N67 Zor Yol - 13'

N68 The Divine Way - 15'

N69 Dönüş – 19‘27''

13:00 Perspektif ( G )

G27 Plastic - 6'

G28 The Role - 12'

G29 More Than Silver - 27'15''

G30 Burkina Brandenburg Komplex - 19'19''

G31 Flame - 15'

16:00 Dünyadan Kısalar ( D )

D11 All These Creatures - 13'

D12 A Gift - 15'

D13 On the Border - 15'

D14 Precious - 27'18''

18:30 Söyleşi* Cast Direktörünün Görevi Nerede Başlar, Ne Kadar Sürer? - Ezgi Baltaş

20:30 Festival Kısaları ( C )

C11 Çürük - 11'20''

C12 Kurbağa Avcıları - 29'40''

C13 Ablam - 22'47''

C14 Sonsuz - 13'06''