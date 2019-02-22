15. Akbank Kısa Film Festivali programı belli oldu

68 ülkeden toplam 1.406 kısa filmin başvurduğu 15. Akbank Kısa Film Festivali; “FESTİVAL KISALARI”, “DÜNYADAN KISALAR”, “KISADAN UZUNA”, “DENEYİMLER”, “BELGESEL SİNEMA”, “PERSPEKTİF”, “ÖZEL GÖSTERİM” ve “FORUM” bölümlerinden oluşuyor. Cannes, Venedik, Berlin gibi önemli festivallerden gelen birçok filmin de yer aldığı festivalde; 40 ülkeden 111 kısa ve 3 uzun metraj film seyirciyle buluşacak.

Festival’in DENEYİMLER bölümünün konuğu İsrail’in önemli kadın yönetmenlerinden Elite Zexer. Yönetmenin, Sundance Film Festivali’nden ödüllü ve bununla birlikte toplam 16 ödülü bulunan uzun metraj filmi Sand Storm ve 2 kısa filmi festivalde izlenebilecek. Sanatçı gerçekleştireceği Masterclass ile de sinemaya dair deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.

KISADAN UZUNAda bu yıl genç yönetmen Mehmet Can Mertoğlu konuk olacak. Sanatçının Cannes Film Festivali’nde ilk gösterimini yapan ve Yılın En Yenilikçi Yönetmeni ödülüne layık görülen ve toplam 15 ödülü bulunan uzun metraj filmi Albüm ile kısa filmleri Yokuş ve Fer bu bölümde

sinemaseverler tarafından izlenebilecek. Ayrıca Mehmet Can Mertoğlu bir söyleşi ile deneyimlerini aktaracak.