2,2 milyon dolarlık Game of Thrones ejderha yumurtası satışta

DÜNYANIN EN DEĞERLİ PASKALYA YUMURTALARI

Fabergé yumurtaları, 1842 yılında Saint-Peterburg'da Gustav Faberge tarafından yapılan ve oğlu Peter Carl Faberge tarafından geliştirilen sanat eserleri olarak tanınıyor. Carle Faberge Çar 3. Aleksandr'ın eşi için 50 civarında yumurtalı mücevherat üretmişti. Dünyanın en değerli Paskalya yumurtaları olarak kabul edilen Fabergé yumurtalarından biri 2009 yılında bir müzayedede 18,5 milyon dolara satılmıştı.