2,2 milyon dolarlık Game of Thrones ejderha yumurtası satışta

Dünyanın en değerli Paskalya yumurtalarını üreten Fabergé firması, Game of Thrones dizisindeki Daenerys Targaryen karakterinden esinlenen bir yumurta tasarımı oluşturdu. Değerli mücevherlerle bezeli yumurtanın değeri 2,2 milyon dolar.

ntv.com.tr 07.04.2021 - 11:01 | Son Güncelleme : 07.04.2021 - 11:41

2,2 milyon dolarlık Game of Thrones ejderha yumurtası satışta - 1
Dünya çapında milyonlarca seyircisi olan Game of Thrones dizisi üç yıl önce final yapsa da Fabergé için göz kamaştırıcı bir ejderha yumurtasının hikayesi daha yeni başladı.

 

2,2 milyon dolarlık Game of Thrones ejderha yumurtası satışta - 2
Sanat eseri konumunda değerli mücevherlerle bezeli yumurtalar üreten Fabergé markası, Game of Thrones dizisinde Emilia Clarke’ın canlandırdığı Ejderhaların Annesi Daenerys Targaryen karakterinden esinlenen bir “yumurta objesi”ni mücevherli yumurta koleksiyonlarına eklediğini duyurdu.
2,2 milyon dolarlık Game of Thrones ejderha yumurtası satışta - 3

Elmas ve yakutla bezeli, 18 ayar beyaz altından yapılmış yumurtanın fiyatı yaklaşık 2,2 milyon dolar.

2,2 milyon dolarlık Game of Thrones ejderha yumurtası satışta - 4

Game of Thrones yumurtası Fabergé'nin web sitesinde, “Fabergé’nin üstün işçiliği ve sanatsal ustalığını 21. yüzyılın en ikonik TV dizilerinden biriyle birleştiren türünün tek örneği bir yapım” olarak tanımlanıyor.

2,2 milyon dolarlık Game of Thrones ejderha yumurtası satışta - 5
Bir ejderhanın kuyruğunu taklit eden kristal bir kafes tabanın üstündeki ışıltılı küre açılıyor ve Demir Taht'ın müstakbel varisi için minyatür bir taç tutan yakut ejderha ortaya çıkıyor.
Game of Thrones dizisinin kostüm tasarımcısı Michele Clapton, Fabergé’den Liisa Tallgren ile işbirliği yaparak, Lady of Dragonstone’un ruhunu, tarihi markanın göz kamaştırıcı yumurtasına taşıdı.
2,2 milyon dolarlık Game of Thrones ejderha yumurtası satışta - 6

DÜNYANIN EN DEĞERLİ PASKALYA YUMURTALARI

Fabergé yumurtaları, 1842 yılında Saint-Peterburg'da Gustav Faberge tarafından yapılan ve oğlu Peter Carl Faberge tarafından geliştirilen sanat eserleri olarak tanınıyor. Carle Faberge Çar 3. Aleksandr'ın eşi için 50 civarında yumurtalı mücevherat üretmişti. Dünyanın en değerli Paskalya yumurtaları olarak kabul edilen Fabergé yumurtalarından biri 2009 yılında bir müzayedede 18,5 milyon dolara satılmıştı.

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