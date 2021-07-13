2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor

Afyonkarahisar'da, Frigya döneminden kalma 2 bin 700 yıllık Maltaş Anıtı'nın gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları sürüyor. 9 metre boyunda olduğu tahmin edilen eserin zamanla toprak altında kalan önemli bölümünün ortaya çıkarılması için ekip oluşturuldu.

DHA 13.07.2021 - 12:04

2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor - 1

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Maltaş Anıtı'nda kazı çalışmaları sürüyor. 'Göynüş Vadisi' olarak da bilinen bölgede 3 metrelik kısmı toprak üzerinde görünen, 6 metre de yerin altında kaldığı değerlendirilen anıtın üst kısmında sarnıç bulunuyor.

Maltaş Anıtı için bir süredir 12 kişilik ekip tarafından çalışmalar yapılıyor. Ekip yaklaşık 1 haftada 2 metreye yakın kazı yapıyor.

2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor - 2

Afyonkarahisar'ın özgün eserlerin yoğun olarak bulunduğu ve Frigya medeniyetinin yoğun yaşandığı bölgede bulunduğunu kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, şunları söyledi:

"506 kilometrelik geniş bir alandan bahsediyoruz, Frigya'dan bahsediyoruz ve  o Frigya'nın içerisinde sonraki dönem medeniyetlerin hiç dokunmadığı, hiç zarar vermediği ya da değiştirmediği bir alandayız"

2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor - 3

Mehmet Tanır, "Bu eserler özgün olarak, Frig eseri olarak net bir şekilde bu bölgede yoğunlaşmıştı. Şu arkamızda görmüş olduğunuz anıt, Yazılıkaya Anıtı'yla eş değer büyüklükte, değerdedir ve üzerinde yazıt özellikle Frig yazılarının bulunduğu bir alan olarak önem arz etmektedir" dedi.

2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor - 4

Edindikleri ilk verilere göre anıtın 10,5 genişliğinde, 9-9,5 metre derinliğinde olduğunu söyleyen Tanır, "Şu anda 1,80- 2 metreye yakın bir alanı kazdık. Buna bakarken yaklaşık 50 santim genişliğinde 1,5 metre derinliğinde bir çukurla karşılaştık" diye konuştu.

2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor - 5

Vali Gökmen Çiçek ile geçen günlerde anıttaki kazıyı başlattıklarını aktaran Tanır, "10 işçi, 2 uzmanımızla beraber sürekli burada çalışma devam ediyor. Maltaş bir başka özelliği de arkasında derin kuyu olması. Bu muhtemelen burada birtakım yiyecek veya hayvan, kurban kestikleri şeylerin orada sunulduğunu düşünüyoruz" diyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor - 6
2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor - 7
2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor - 8
2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor - 9

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER