2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor

Afyonkarahisar'ın özgün eserlerin yoğun olarak bulunduğu ve Frigya medeniyetinin yoğun yaşandığı bölgede bulunduğunu kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, şunları söyledi:

"506 kilometrelik geniş bir alandan bahsediyoruz, Frigya'dan bahsediyoruz ve o Frigya'nın içerisinde sonraki dönem medeniyetlerin hiç dokunmadığı, hiç zarar vermediği ya da değiştirmediği bir alandayız"