2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor

DHA 13.07.2021 - 12:04
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Maltaş Anıtı'nda kazı çalışmaları sürüyor. 'Göynüş Vadisi' olarak da bilinen bölgede 3 metrelik kısmı toprak üzerinde görünen, 6 metre de yerin altında kaldığı değerlendirilen anıtın üst kısmında sarnıç bulunuyor.
Maltaş Anıtı için bir süredir 12 kişilik ekip tarafından çalışmalar yapılıyor. Ekip yaklaşık 1 haftada 2 metreye yakın kazı yapıyor.
Afyonkarahisar'ın özgün eserlerin yoğun olarak bulunduğu ve Frigya medeniyetinin yoğun yaşandığı bölgede bulunduğunu kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, şunları söyledi:
"506 kilometrelik geniş bir alandan bahsediyoruz, Frigya'dan bahsediyoruz ve o Frigya'nın içerisinde sonraki dönem medeniyetlerin hiç dokunmadığı, hiç zarar vermediği ya da değiştirmediği bir alandayız"
Mehmet Tanır, "Bu eserler özgün olarak, Frig eseri olarak net bir şekilde bu bölgede yoğunlaşmıştı. Şu arkamızda görmüş olduğunuz anıt, Yazılıkaya Anıtı'yla eş değer büyüklükte, değerdedir ve üzerinde yazıt özellikle Frig yazılarının bulunduğu bir alan olarak önem arz etmektedir" dedi.
Edindikleri ilk verilere göre anıtın 10,5 genişliğinde, 9-9,5 metre derinliğinde olduğunu söyleyen Tanır, "Şu anda 1,80- 2 metreye yakın bir alanı kazdık. Buna bakarken yaklaşık 50 santim genişliğinde 1,5 metre derinliğinde bir çukurla karşılaştık" diye konuştu.
Vali Gökmen Çiçek ile geçen günlerde anıttaki kazıyı başlattıklarını aktaran Tanır, "10 işçi, 2 uzmanımızla beraber sürekli burada çalışma devam ediyor. Maltaş bir başka özelliği de arkasında derin kuyu olması. Bu muhtemelen burada birtakım yiyecek veya hayvan, kurban kestikleri şeylerin orada sunulduğunu düşünüyoruz" diyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.