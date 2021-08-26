2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü'nün tomografisi çekiliyor

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise anıt mezar ve giriş kapısının tespit edilmesinden sonra kazı çalışmalarına başlanacağını söyledi. Alkan “Karakuş Tepesinde yapılan jeoradar ve jeofizik çalışmaları başladı. Bu çalışmalar sonucunda ise gelecek olan raporlar doğrultusunda eğer anıt mezarın sağlam bir şekilde olduğu ve kapı kısmı tespit edilebilirse kazı çalışmalarına başlayacağız. Fakat tespit edilemezse buna göre kararlar alınıp ona göre bir plan çizilecek” dedi.