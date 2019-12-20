2. İstanbul Art Show sanat fuarı kapılarını açtı

“MODERNİZMİN EROZYONA UĞRAMASI SANATTA CİDDİ KIRILMA YARATTI”

İstanbul Art Show'un Sanat Direktörü Yalın Alpay da fuarın temasına ilişkin, "Modernizmin artık 1960'lardan sonra yavaş yavaş erozyona uğraması ve 1980'lerde ciddi bir şekilde kırılması, sosyal, siyasi ve ekonomik hayatı nasıl etkiliyorsa, sanatta da ciddi bir kırılma yarattı. Biz buna modern sanatın ardından gelen çağdaş sanat diyoruz” dedi.

Post-truth kavramının siyasi hayatın yanı sıra resim sanatına oldukça etki ettiğini vurgulayan Alpay, “Bu anlamda bu yıl fuarda bu konuyu konuşulabilir kılmak istedik. Çünkü fuarlar sadece şeffaf bir sanat pazarı değil. Aynı zamanda konuşmaların yapıldığı, sanatçıların birbirini tanıdığı, küratörlerin, yazarların yani sanat dünyasının tüm aktörlerinin bir araya geldiği birbiriyle sıkı bir fikir alışverişinde b ulunabildikleri bir program” diye konuştu.