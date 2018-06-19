2018 MTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu
ntv.com.tr
2018 MTV Film ve TV Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Tiffany Haddish ’in sunduğu ödül töreninde sinema alanında Balck Panther, dizi alanında ise Stranger Things gecenin kazananları oldu. Oyunculuk alanlarınd akadın ve erkek ayrımı yapılmayan MTV Film ve TV Ödülleri'nde sinemanın en iyi oyuncusu Black Panther'deki performansıyla Chadwick Boseman olurken, dizi dalında en iyi oyuncu da Stranger Thing'in 14 yaşındaki başrol oyuncusu Millie Bobby Brown oldu. Brown, geçen yıl da aynı ödülü almıştı.
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1
EN İYİ FİLM
“Black Panther” (Walt Disney Studios Motion Pictures)
Diğer adaylar
“Avengers: Infinity War” (Walt Disney Studios Motion Pictures)
“Girls Trip” (Universal Pictures)
“It” (New Line Cinema)
“Wonder Woman” (Warner Bros. Pictures)
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2
EN İYİ DİZİ
“Stranger Things” (Netflix)
Diğer adaylar
“13 Reasons Why” (Netflix)
“Game of Thrones” (HBO)
“Grown-ish” (Freeform)
“Riverdale” (The CW)
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3
EN İYİ FİLM OYUNCUSU
Chadwick Boseman - “Black Panther”
Diğer adaylar
Timothée Chalamet - “Call Me by Your Name”
Ansel Elgort - “Baby Driver”
Daisy Ridley - “Star Wars: The Last Jedi”
Saoirse Ronan - “Lady Bird”
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4
EN İYİ DİZİ OYUNCUSU
Millie Bobby Brown - “Stranger Things”
Diğer adaylar
Darren Criss - “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”
Katherine Langford - “13 Reasons Why”
Issa Rae - “Insecure”
Maisie Williams - “Game of Thrones”
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5
EN İYİ KAHRAMAN
Chadwick Boseman (T’Challa/Black Panther) — “Black Panther”
Diğer adaylar
Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) — “Game of Thrones”
Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman) — “Wonder Woman”
Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) — “The Flash”
Daisy Ridley (Rey) — “Star Wars: The Last Jedi”
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6
EN İYİ KÖTÜ KARAKTER
Michael B. Jordan (N’Jadaka/Erik Killmonger) — “Black Panther”
Diğer adaylar
Josh Brolin (Thanos) — “Avengers: Infinity War
Adam Driver (Kylo Ren) — “Star Wars: The Last Jedi”
Aubrey Plaza (Lenny Busker) — “Legion”
Bill Skarsgard (Pennywise) — “It”
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7
EN İYİ ÖPÜŞME SAHNESİ
“Love, Simon” — Nick Robinson (Simon) and Keiynan Lonsdale (Bram)
Diğer adaylar
“Jane the Virgin” — Gina Rodriguez (Jane) and Justin Baldoni (Rafael)
“Ready Player One” — Olivia Cooke (Sam) and Tye Sheridan (Wade)
“Riverdale” — KJ Apa (Archie) and Camila Mendes (Veronica)
“Stranger Things” — Finn Wolfhard (Mike) and Millie Bobby Brown (Eleven)
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8
EN İYİ DÖVÜŞ SAHNESİ
Noah Schnapp (Will Byers) — “Stranger Things”
Diğer adaylar
Talitha Bateman (Janice) — “Annabelle: Creation”
Emily Blunt (Evelyn Abbott) — “A Quiet Place”
Sophia Lillis (Beverly Marsh) — “It”
Cristin Milioti (Nanette Cole) — “Black Mirror”
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9
EN İYİ KADRO
“It” — Finn Wolfhard (Richie), Sophia Lillis (Beverly), Jaeden Lieberher (Bill), Jack Dylan Grazer (Eddie), Wyatt Oleff (Stanley), Jeremy Ray Taylor (Ben), Chosen Jacobs (Mike)
Diğer adaylar
Black Panther” — Chadwick Boseman (T’Challa/ Black Panther), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Letitia Wright (Shuri)
“Jumanji: Welcome to the Jungle” — Dwayne Johnson (Smolder), Kevin Hart (Mouse), Jack Black (Shelly), Karen Gillan (Ruby), Nick Jonas (Seaplane)
“Ready Player One” — Tye Sheridan (Wade), Olivia Cooke (Samantha), Philip Zhao (Sho), Win Morisaki (Daito), Lena Waithe (Aech)
“Stranger Things” — Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Sadie Sink (Max)
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10
EN İYİ KOMEDİ OYUNCUSU
Tiffany Haddish — “Girls Trip”
Diğer adaylar
Jack Black — “Jumanji: Welcome to the Jungle”
Dan Levy — “Schitt’s Creek”
Kate McKinnon — “Saturday Night Live”
Amy Schumer — “I Feel Pretty”
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11
EN İYİ ROL ÇALAN
Madelaine Petsch (Cheryl Blossom) — “Riverdale”
Diğer adaylar
Tiffany Haddish (Dina) — “Girls Trip”
Dacre Montgomery (Billy Hargrove) — “Stranger Things”
Taika Waititi (Korg) — “Thor: Ragnarok”
Letitia Wright (Shuri) — “Black Panther”
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12
SİNEMADA EN İYİ DÖVÜŞ
“Wonder Woman” — Gal Gadot (Wonder Woman) vs. German Soldiers
Diğer adaylar
“Atomic Blonde” — Charlize Theron (Lorraine) vs. Daniel Hargrave (Sniper), Greg Rementer (Spotter)
“Avengers: Infinity War” — Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch) vs. Carrie Coon (Proxima Midnight)
“Black Panther” — Chadwick Boseman (Black Panther) vs. Winston Duke (M’Baku)
“Thor: Ragnarok” — Mark Ruffalo (Hulk) vs. Chris Hemsworth (Thor)
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13
EN İYİ MÜZİK BELGESELİ
“Gaga: Five Foot Two”
Diğer adaylar
“Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story”
“Demi Lovato: Simply Complicated”
“Jay-Z’s ‘Footnotes for 4:44′”
“The Defiant Ones”
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14
EN İYİ REALITY DİZİ
“Keeping Up with the Kardashians” (E!)
Diğer adaylar
“Love & Hip Hop” (VH1)
“Real Housewives” (Bravo)
“RuPaul’s Drag Race” (VH1)
“Vanderpump Rules” (Bravo)
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15
ÇIĞIR AÇAN İSİM ÖDÜLÜ
Lena Waithe
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16
JENERASYON ÖDÜLÜ
Chris Pratt