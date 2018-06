2018 Teen Choice Ödülleri adayları açıklandı

1 FİLM ÖDÜLLERİ



Aksiyon Filmi

Avengers: Sonsuzluk Savaşı

Justice League: Adalet Birliği

Labirent: Son İsyan

Pasifik Savaşı İsyan

Tomb Raider

2 Aksiyon Filmi Erkek Oyuncusu

Chris Evans – Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı

Dylan O’Brien – Labirent: Son İsyan

Henry Cavill – Justice League: Adalet Birliği

John Boyega – Pasifik Savaşı İsyan

Robert Downey Jr. – Avengers: Sonsuzluk Savaşı

Tom Holland – Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı

3 Aksiyon Filmi Kadın Oyuncusu

Alicia Vikander – Tomb Raider

Amy Adams – Justice League: Adalet Birliği

Elizabeth Olsen – Avengers: Sonsuzluk Savaşı

Gal Gadot – Justice League: Adalet Birliği

Scarlett Johansson – Avengers: Sonsuzluk Savaşı

Zoe Saldana – Avengers: Sonsuzluk Savaşı

4 Bilim Kurgu Filmi

Black Panther

Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı

Rampage: Büyük Yıkım

Başlat Ready Player One

Thor: Ragnarok

5 Bilim Kurgu Filmi Erkek Oyuncusu

Chadwick Boseman – Black Panther

Chris Hemsworth – Thor: Ragnarok

Dwayne Johnson – Rampage: Büyük Yıkım

Mark Ruffalo – Thor: Ragnarok

Ryan Gosling – Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı

Tye Sheridan – Başlat Ready Player One

6 Bilim Kurgu Filmi Kadın Oyuncusu

Danai Gurira – Black Panther

Letitia Wright – Black Panther

Lupita Nyong’o – Black Panther

Naomie Harris – Rampage: Büyük Yıkım

Olivia Cooke – Başlat Ready Player One

Tessa Thompson – Thor: Ragnarok

7 Fantastik Film

Zamanda Kıvrılma

Coco

Tavşan Peter

Star Wars: Son Jedi

8 Fantastik Film Erkek Oyuncusu

Anthony Gonzalez – Coco

Gael Garcia Bernal – Coco

James Corden – Tavşan Rabbit

John Boyega – Star Wars: Son Jedi

Mark Hamill – Star Wars: Son Jedi

Oscar Isaac – Star Wars: Son Jedi

9 Fantastik Film Kadın Oyuncusu

Carrie Fisher – Star Wars: Son Jedi

Daisy Ridley – Star Wars: Son Jedi

Mindy Kaling – Zamanda Kıvrılma

Oprah Winfrey – Zamanda Kıvrılma

Reese Witherspoon – Zamanda Kıvrılma

Storm Reid – Zamanda Kıvrılma

10 Drama Filmi

Sessiz Bir Yer

Midnight Sun

Doğu Ekspresinde Cinayet

Muhteşem Showman

Doğruluk Mu Cesaret Mi?

Mucize

11 Drama Filmi Erkek Oyuncusu

Hugh Jackman – Muhteşem Showman

Jacob Tremblay – Mucize

Leslie Odom Jr. – Doğu Ekspresinde Cinayet

Patrick Schwarzenegger – Midnight Sun

Timothee Chalamet – Uğur Böceği

Zac Efron – Muhteşem Showman

12 Drama Filmi Kadın Oyuncusu

Bella Thorne – Midnight Sun

Daisy Ridley – Doğu Ekspresinde Cinayet

Julia Roberts – Mucize

Lucy Hale – Doğruluk Mu Cesaret Mi?

Saoirse Ronan – Uğur Böceği

Zendaya – Muhteşem Showman

13 Komedi Filmi

Babalar Savaşıyor 2

I Feel Pretty

Jumanji: Vahşi Orman

Love, Simon

Overboard

Pitch Perfect 3

14 Komedi Filmi Erkek Oyuncusu

Dwayne Johnson – Jumanji: Vahşi Orman

Eugenio Derbez – Overboard

Jack Black – Jumanji: Vahşi Orman

Kevin Hart – Jumanji: Vahşi Orman

Mark Wahlberg – Babalar Savaşıyor 2

Will Ferrell – Babalar Savaşıyor 2

15 Komedi Filmi Kadın Oyuncusu

Amy Schumer – I Feel Pretty

Anna Faris – Overboard

Anna Kendrick – Pitch Perfect 3

Hailee Steinfeld – Pitch Perfect 3

Karen Gillan – Jumanji: Vahşi Orman

Rebel Wilson – Pitch Perfect 3

16 Dram Dizisi

Empire

Famous in Love

Riverdale

Star

The Fosters

This Is Us

17 Dram Dizisi Erkek Oyuncu

Cole Sprouse – Riverdale

Freddie Highmore – The Good Doctor

Jesse Williams – Grey's Anatomy

Jussie Smollett – Empire

K.J. Apa – Riverdale

Sterling K. Brown – This Is Us

18 Dram Dizisi Kadın Oyuncu

Bella Thorne – Famous in Love

Camila Mendes – Riverdale

Chrissy Metz – This Is Us

Lili Reinhart – Riverdale

Maia Mitchell – The Fosters

Ryan Destiny – Star

19 Bilim Kurgu/Fantastik Dizi

iZombie

Shadowhunters: The Mortal Instruments

Stranger Things

Supernatural

The 100

The Originals

20 Bilim Kurgu/Fantastik Dizi Erkek

Bob Morley – The 100

Dominic Sherwood – Shadowhunters: The Mortal Instruments

Finn Wolfhard – Stranger Things

Gaten Matarazzo – Stranger Things

Joseph Morgan – The Originals

Matthew Daddario – Shadowhunters: The Mortal Instruments

21 Bilim Kurgu/Fantastik Dizi Kadın Oyuncusu

Eliza Taylor – The 100

Emeraude Toubia – Shadowhunters: The Mortal Instruments

Katherine McNamara – Shadowhunters: The Mortal Instruments

Lana Parrilla – Once Upon a Time

Millie Bobby Brown – Stranger Things

Rose McIver – iZombie

22 Aksiyon Dizisi

Arrow

Gotham

Lethal Weapon

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.

Supergirl

The Flash

23 Aksiyon Dizisi Erkek Oyuncusu

Chris Wood – Supergirl

Damon Wayans – Lethal Weapon

David Mazouz – Gotham

Grant Gustin – The Flash

Lucas Till – MacGyver

Stephen Amell – Arrow

24 Aksiyon Dizisi Kadın Oyuncusu

Caity Lotz – DC’s Legends of Tomorrow

Candice Patton – The Flash

Chloe Bennet – Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

Danielle Panabaker – The Flash

Emily Bett Rickards – Arrow

Melissa Benoist – Supergirl

25 Komedi Dizisi

Black-ish

Fuller House

Jane the Virgin

Modern Family

The Big Bang Theory

The Good Place

26 Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu

Andy Samberg – Brooklyn Nine-Nine

Anthony Anderson – Black-ish

Elias Harger – Fuller House

Hudson Yang – Fresh Off the Boat

Jaime Camil – Jane the Virgin

Rico Rodriguez – Modern Family

27 Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu

America Ferrera – Superstore

Candace Cameron Bure – Fuller House

Gina Rodriguez – Jane the Virgin

Kristen Bell – The Good Place

Sarah Hyland – Modern Family

Yara Shahidi – Black-ish, Grown-ish