2018'e damga vuran kültür sanat olayları

Türk sineması ve dizi sektörü için 2018 önemli rekorlara imza atılan bir yıl olarak da tarihe geçti.

Dünyada 140'tan fazla ülkede izlenen Türk dizilerinden elde edilen ihracat geliri yıllık 350 milyon doların üzerine çıktı.

Sinemada yılın ilk 6 haftasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29'luk artışla 15,5 milyon seyirci sayısı ve 193 milyon lira gişe hasılatına ulaşıldı. Türk filmleri, yüzde 77'lik izlenme oranları ile gişeye damgasını vurdu, en çok izlenen 10 filmin 7'si yerli filmlerden oluştu.

Bakanlık tarafından eylül ayı itibarıyla Türk sinemasına sağlanan destek miktarı 58,1 milyon liraya ulaştı.

Sinema Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2017'de yerli filmlerin gişe hasılatı 268 milyon lira olurken, bu yılın 9 aylık döneminde rakam 310 milyon lirayı buldu. Türk sineması yüzde 56'lık yerli film izleme oranıyla önceki yıllarda elde ettiği Avrupa'daki birincilik konumunu bu yıl da sürdürdü.