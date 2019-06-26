2019 Glastonbury Festivali başladı (Game Thrones yıldızları da katıldı)
ntv.com.tr
Dünyanın en büyük açık hava festivali Glastonbury, bugün başladı. Aralarında Game of Thrones yıldızlarının da olduğu 200 binden fazla katılımcı beş günlük Glastonbury Festivali için 'büyük göç'e katıldı.
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İngiltere’de düzenlenen dünyanın en büyük açık hava festivali Glastonbury başladı. Beş gün sürecek festivalin 200 binden fazla katılımcısı, bavullarıyla Glastonbury şehrine göç etti.
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26-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan festivalin katılımcıları arasında ünlü isimler dikkat çekti.
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Geçtiğimiz nisan ayında büyük finalle ekrana veda eden Game of Thrones dizisinin başrol oyuncularından Kit Harington (Jon Snow) festivalde yerini aldı.
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Bir başka Game of Thrones oyuncusu Alfie Allen (Theon Greyjoy) da festival alanında objektiflere takıldı.
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Dizide Robb Stark karakterini canlandıran Richard Madden de festival katılımcıları arasında yerini aldı.
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Amerikalı şarkıcı Kimberly Davis de festival alanındaydı.
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Worthy çiftliğinde yapılan Glastonbury Festivali’nin yaratıcılarından Michael Eavis, bu yılki festivalin en iyisi olacağını söyledi.
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Tek kullanımlık pet şişe kullanımının yasaklandığı festivalde, herkesin kendi getirdiği şişelere ve yeniden kullanılabilir kaplara izin verildi.
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Dünyanın en büyük müzik ve performans sanatları festivalinde Stormzy, The Killers, The Cure, Janet Jackson, Miley Cyrus, George Ezra gibi pek çok sevilen müzisyen ve grup sahne alacak.
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Biletlerin satışa çıktıktan 36 dakika sonra tükendiği Glastonbury 2019’da, 1996’dan beri sahne alan Fatboy Slim de seyirci karşısına çıkacak.
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Glastonbury Festivali ilk kez 1970 yılında yapılmıştı.
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12İşte Glastonbury 2019'un ilk gününden yansıyanlar...
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