2019'da Türkiye'de en çok seyredilen filmler

7. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi 2019'un en çok izlenen 7. yapımı oldu.

Kariyerinde 47 dünya rekoru, 6 Avrupa Şampiyonluğu ve 7 Dünya Şampiyonluğuna imza atan ve "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen Naim Süleymanoğlu'nun etkileyici yaşamını gözler önüne seren film, bir milyon 694 bin 781 kişi tarafından izlendi.

Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck'in canlandırdığı, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Gürkan Uygun, Selen Öztürk, Yetkin Dikinciler, Renan Bilek ve Bülent Alkış'ın rol aldığı filmden elde edilen gelir ise 29 milyon 260 bin 123 liraya ulaştı.