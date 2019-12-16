2019'un 100 fotoğrafı (Time seçti)

2019'un bitmesine sayılı gün kala, Time dergisi, yıla damga vuran 100 fotoğrafı seçti. İçlerinden biri Türk fotoğrafçı Tolga Akme'e ait. İşte Time'a göre 2019'un en iyi fotoğrafları...

17 Haziran'da bir güvenlik görevlisi ve bir adam, ateş açan birinin Dallas'taki Earle Cabell Federal Binası'na seken kurşunlarından kaçmaya çalışırken...

Tom Fox

Hong Kong'ta protesto gösterileri

Lam Yik Fei

Salvadorlu mülteci Óscar Alberto Martínez Ramírez ve onun 2 yaşındaki kızı Valeria,  Meksika'dan Brownsville, Teksas'a nehir yoluyla geçmeye çalırken hayatını kaybetti.

Julia Le Duc

20 Mart'taki Yeni Zelanda cami saldırılarından geride kalan namazlık.

Adam Dean

Sudan'da Ömer El Beşir'e karşı ayaklanan halka hitap eden ve gösterilerin sembolü haline gelen 22 yaşındaki aktivist Alaa Salah.

Lana H. Haroun

26 Ağustos'taki Amazon Ormanları yangını

Sebastián Liste

Barcelona'daki Sagrada Familia

Luca Locatelli 

Kolombiya'da Venezuelalı polislerle çatışanlar...

Natalie Keyssar

Jennie Taylor, birinci evlilik yıldönümlerinden bir gün önce ölen kocası için mezar taşı ölçerken... Yedi çocuk babası adam, Afganistan'da askeri görev esnasında hayatını kaybetti.

Peter van Agtmael

Ebe Topchin Job Goro, Nijerya'da UNICEF'in desteklediği bir klinikte doğumda....

Lynsey Addario

Beyaz Saray Sözcüsü Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ı alkışlarken...

Doug Mill

ABD kadın futbol takımı oyuncusu Megan Rapinoe, Fransa'daki Dünya Kupası'nda gol sevincini böyle yaşadı.

Richard Heathcote

Paris'teki Notre Dame Katedrali yangını

Veronique de Viguerie

Avustralya'da çiftçiler ve aileleri, kirli hava altında Noel kutlaması yaparken...

Adam Ferguson

İsveçli iklim aktivisti ve Time'a göre Yılın Kişisi Greta Thunberg, Lizbon'dan Madrid'e BM İklim Konferansı'na trenle giderken...

Evgenia Arbugaeva

20 Eylül'de New York'ta çocukların iklim değişikliği protestosu

Dannah Gottlieb

Meksika sınırında ABD'li sınır koruyucuları ve göçmenler karşı karşıya

Daniel Ochoa de Olza

Donald Trump'ın 20 Mayıs'ta Montoursville'deki mitingi

Peter van Agtmael

Wimbledon'da tenisçi Coco Gauff'ın Slovenyalı Polona Hercog'a karşı galibiyet sevinci

Daniel Leal-Olivas

Venezuela'da protesto anında ölümden dönen gösterici

Ueslei Marcelino

Rusya'da sokağa inan aç ayı

Zapolyarnaya Pravda

Banka dolandırıcılığı ile suçlanan Anna Sorokin'in New York'ta yargılanma anı

Mary Altaffer

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den Matthew Gambill'in yemin töreninin bitmesini bekleyen iki yaşındaki oğlu James Gambill

Alyssa Pointer

Amerika'nın 1908'de kurulan ilk siyahi kız öğrenci yurdu Alpha Kappa Alpha üyelerinin Howard Üniversitesi mezuniyeti

Andre D. Wagner

Dedektif ve 11 Eylül soruşturmacısı Luis Alvarez New York Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olurken...

Zach Gibson

Rap'çi ve sosyal aktivist Nipsey Hussle'ın hayranları

Robyn Beck

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Panmunjom'daki tarafsız bölgede

Brendan Smialowski

Addis Ababa'da 157 kişinin öldüğü uçak kazası sonrası Etiyopya Havayolları çalışanları dua ederken...

Mulugeta Ayene

Beyaz Saray'ın önceki iletişim yöneticisi Hope Hicks, 19 Haziran'da ABD Adliye Komitesi'nden ayrılırken...

Andrew Harnik

Kuzey Kore Pyongyang'da Munsu Su Parkı'nda keyif yapanlar

Ed Jones

Celine Dion'un Las Vegas'taki Madame Tussauds'da balmumu heykeli ve Caesars Palace'taki konserinin post prodüksiyonla birleştirilmiş hali

Sarah Palmer

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kudüs'te İsrail Savunma Gücü sergisini açarken 

Yuri Kozyrev

Venezuela'da 28 yaşında yetersiz beslenmeden dolayı hasta düşen Miguel Blanco

Alvaro Ybarra Zavala

Nepal'de onlarca insanın öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı kasırga sonrası Narayani Hastanesi

Narendra Shrestha

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi askerleri

Moises Saman

Lady Gaga MET Gala'da

Kevin Tachman

ABD Oklahoma'da bir gay bar

September Dawn Bottoms

San Diego'daki Poway Sinagogu'na silahlı saldırı sonrası bir kadın ve küçük kız

Sandy Huffaker

Önceki Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, La Paz'da gaz bombalarının arasında...

Marco Bello

Elektrik kesintileri nedeniyle klimaların çalıştırılamadığı Venezuela Maracaibo'da insanlar 15 Mayıs'ta sıcak nedeniyle sokakta yatarken... 

Rodrigo Abd

Jared Kushner ve Ivanka Trump, Donald Trump'ın ziyareti esnasında Buckingham Sarayı'nda

Tim Rooke

Üniversite son sınıf öğrencileri Tel Aviv Herzliya'da orduya katılmadan önce kampta

Oded Balilty

ABD-Meksika sınırında pamuk tarlasına saklanan anne ve çocuğu 

John Moore

Fas'ta Sahara Çölü'nde altı günlük ultra maraton

Ryan Christopher Jones

Yemen'de 31 kiloya düşen 19 yaşındaki Etiyopyalı mülteci

Nariman El-Mofty

Venedik'teki Gritti Palace adlı otelde sular içinde Venedik temalı oda

Marco Bertorello

Demokrat Partililer, Trump'a karşı azil gerekçelerini açıklarken...

Gabriella Demczuk

ABD'li pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in hapishanede intihar sonucu ölümü sonrası gösteri

Stephanie Keith

ABD Eski Başlan Yardımcısı Joe Biden Des Moines'ta kampanya sırasında

Hilary Swift

Şili'de molotof kokteylinden zarar gören iki polise diğer polislerin müdahalesi

Esteban Felix

Dünyadan 55 milyon ışık yılı uzaktaki kara delik fotoğrafı

ABD Ulusal Bilim Vakfı

Suriyeli kadının DAEŞ'in kontrolü altındaki bölgeden ABD askerleri korumasıyla ayrılışı

Felipe Dana

Washington Nationals beyzbol takımı taraftarlarının şampiyonluk sevinci

Dina Litovsky

California yangını

Stuart W. Palley

El Paso'daki markete silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerden birinin cenazesi

Callaghan O'Hare

New York'taki Radio City Music Hall temmuzda kapandı

David Dee Delgado

Şarkıcı R. Kelly'ye cinsel, fiziksel ve mental tacizle suçlanan Faith Rodgers avukatlarıyla Manhattan'da basın açıklamasına giderken...

Drew Angerer

ABD Başkanı Trump'ın gölgesi Beyaz Saray Sözcüsü Nancy Pelosi'nin üzerinde

Olivier Douliery

Melania Trump, Fransa'daki G7 zirvesinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu öperken...

Carlos Barria

Nairobi'de 15 Ocak'taki terör saldırısının hemen ardından...

Daniel Irungu

İngiltere'nin önceki Başbakanı Theresa May, istifasını açklarken...

Tolga Akmen

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte'in Élysée Sarayı'ndaki özel anları...

Christopher Anderson

Donald Trump, Beyaz Saray'da yapacağı konuşma metnini elinde tutarken...

Salwan Georges

Suriye kasabası Darbasiyah'tan Irak'a gönderilen mülteciler

Moises Saman

ABD Gözetim ve Reform Komitesi'nde üyeler,  Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’i dinlerken...

Chip Somodevilla

16 yaşındaki yaralı Filistinli'nin başına toplananlara silah doğrultan İsrail askeri

Mustafa Allbadan

California Joshua Ulusal Parkı

Gina Ferazzi

ABD'de Scripps Ulusal Yazım Arısı yarışmasının kazananları

Alex Wong

New York Moda Haftası

Dina Litovsky

El Paso'daki market saldırısı sonrası market arabasında kalanlar

Ivan Pierre Aguirre

Cami saldırısı sonrası Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Müslüman vatandaşı teselli ederken...

Hagen Hopkins

DAEŞ tarafından 9 yaşında kaçırılan ve 12 yaşında ailesine dönen Yezidi çocuk

Newsha Tavakolian

New York'taki Guggenheim Müzesi'nde Sackler Ailesi protestosu

Elizabeth Bick

Eski özel müşavir Robert Mueller, Washington'daki Yargı Komitesi'nin önünde ifade vermeye hazırlanırken...

Gabriella Demczuk

Notre Dame yangını

Patrick Zachmann

Meksika'da çete çatışmasında ölen sevdiklerinin cesetlerinin bir helikopterle taşınmasını izleyen anneler

César Rodríguez

Seattle'da reçeteli ilaçla yaşamına son verme hakkını kullanan 75 yaşındaki Robert Fuller

Elaine Thompson

Brezilya'da Brumadinho yakınlarındaki Córrego'daki bir atık barajının patlamasından 20 gün sonra, madencilik şirketi Vale'de bulunan çamurlu bir ofis

Douglas Magno

Haiti'de protestoculara ateş açan politikacı 

Dieu Nalio Chery

Bahamalar'da Dorian Kasırgası'nın ardından...

Ramon Espinosa

Midilli Adası'ndaki mülteci kampı Moria'da polisin biber gazından çocuğunu kurtarmaya çalışan baba

Angelos Tzortzinis

ABD-Meksika sınırında mülteciler

Paul Ratje

Hong Kong'da hükümet karşıtı protestocu

Adam Ferguson

ABD'de Cumhuriyetçi Alexandria Ocasio-Cortez, Queens'te bir topluluk yönetim kurulu toplantısına giderken...

Krisanne Johnson

California'da 9 yaşındaki bir çocuğun cesedinin bir spor çantasında bulunması olayı sonrası anma töreni

Marcus Yam

Kraliçe Elizabeth ile Donald Trump, Buckingham Sarayı'nda

Victoria Jones

Full House dizisi oyuncusu Lori Loughlin ve eşi Mossimo Giannulli, kızlarının üniversiteye kabulü için rişvet suçlaması nedeniyle mahkemeye giderken...

Katherine Taylor

Senatör Kamala Harris'in 2020 ABD başkanlık seçimi için adaylığını açıkladığı etkinlik

September Dawn Bottoms 

Libya'nın Trablus kentinde ABD destekli hükümetle müttefik kuvvetler, cephede cephane doldururken...

Lorenzo Meloni

Demokrat Partili Beto O'Rourke, 2020 başkanlık seçimi için adaylığını açıklarken...

Christopher Lee

Haiti'de babasının cenazesinde bir kız

Chandan Khanna

Ohio'da tornado kasırgası sonrası

John Minchillo

Suriye'de yakalanan DAEŞ'li şüpheliler 

Ivor Prickett

Porto Riko'da hükümeti istifaya çağıran protestocular

Christopher Gregory

Beyrut'ta hükümet karşıtı protestocular

Myriam Boulos

Demokrat Partili Senatör Elizabeth Warren, 2020 ABD başkanlık adaylığını açıklarken...

Krista Schlueter

Evsiz kadın Laurane Ivey, ABD'nin Sacramento şehrinde leğende yıkanırken...

Renee C. Byer

Bangladeş'te Kutupalong mülteci kampında bir doğum

James Nachtwey

Libya'da 3 Temmuz'daki hava saldırısı sonrarı mültecilerin yatakhanesi 

Emanuele Satolli

First Lady Melania Trump ve Donald Trump'ın 11 Nisan'da Beyaz Saray'da çekilen fotoğrafı

Tom Brenner

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