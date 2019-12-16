2019'un 100 fotoğrafı (Time seçti)

17 Haziran'da bir güvenlik görevlisi ve bir adam, ateş açan birinin Dallas'taki Earle Cabell Federal Binası'na seken kurşunlarından kaçmaya çalışırken...
Tom Fox
Hong Kong'ta protesto gösterileri
Lam Yik Fei
Salvadorlu mülteci Óscar Alberto Martínez Ramírez ve onun 2 yaşındaki kızı Valeria, Meksika'dan Brownsville, Teksas'a nehir yoluyla geçmeye çalırken hayatını kaybetti.
Julia Le Duc
20 Mart'taki Yeni Zelanda cami saldırılarından geride kalan namazlık.
Adam Dean
Sudan'da Ömer El Beşir'e karşı ayaklanan halka hitap eden ve gösterilerin sembolü haline gelen 22 yaşındaki aktivist Alaa Salah.
Lana H. Haroun
26 Ağustos'taki Amazon Ormanları yangını
Sebastián Liste
Barcelona'daki Sagrada Familia
Luca Locatelli
Kolombiya'da Venezuelalı polislerle çatışanlar...
Natalie Keyssar
Jennie Taylor, birinci evlilik yıldönümlerinden bir gün önce ölen kocası için mezar taşı ölçerken... Yedi çocuk babası adam, Afganistan'da askeri görev esnasında hayatını kaybetti.
Peter van Agtmael
Ebe Topchin Job Goro, Nijerya'da UNICEF'in desteklediği bir klinikte doğumda....
Lynsey Addario
Beyaz Saray Sözcüsü Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ı alkışlarken...
Doug Mill
ABD kadın futbol takımı oyuncusu Megan Rapinoe, Fransa'daki Dünya Kupası'nda gol sevincini böyle yaşadı.
Richard Heathcote
Paris'teki Notre Dame Katedrali yangını
Veronique de Viguerie
Avustralya'da çiftçiler ve aileleri, kirli hava altında Noel kutlaması yaparken...
Adam Ferguson
İsveçli iklim aktivisti ve Time'a göre Yılın Kişisi Greta Thunberg, Lizbon'dan Madrid'e BM İklim Konferansı'na trenle giderken...
Evgenia Arbugaeva
20 Eylül'de New York'ta çocukların iklim değişikliği protestosu
Dannah Gottlieb
Meksika sınırında ABD'li sınır koruyucuları ve göçmenler karşı karşıya
Daniel Ochoa de Olza
Donald Trump'ın 20 Mayıs'ta Montoursville'deki mitingi
Peter van Agtmael
Wimbledon'da tenisçi Coco Gauff'ın Slovenyalı Polona Hercog'a karşı galibiyet sevinci
Daniel Leal-Olivas
Venezuela'da protesto anında ölümden dönen gösterici
Ueslei Marcelino
Rusya'da sokağa inan aç ayı
Zapolyarnaya Pravda
Banka dolandırıcılığı ile suçlanan Anna Sorokin'in New York'ta yargılanma anı
Mary Altaffer
ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den Matthew Gambill'in yemin töreninin bitmesini bekleyen iki yaşındaki oğlu James Gambill
Alyssa Pointer
Amerika'nın 1908'de kurulan ilk siyahi kız öğrenci yurdu Alpha Kappa Alpha üyelerinin Howard Üniversitesi mezuniyeti
Andre D. Wagner
Dedektif ve 11 Eylül soruşturmacısı Luis Alvarez New York Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olurken...
Zach Gibson
Rap'çi ve sosyal aktivist Nipsey Hussle'ın hayranları
Robyn Beck
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Panmunjom'daki tarafsız bölgede
Brendan Smialowski
Addis Ababa'da 157 kişinin öldüğü uçak kazası sonrası Etiyopya Havayolları çalışanları dua ederken...
Mulugeta Ayene
Beyaz Saray'ın önceki iletişim yöneticisi Hope Hicks, 19 Haziran'da ABD Adliye Komitesi'nden ayrılırken...
Andrew Harnik
Kuzey Kore Pyongyang'da Munsu Su Parkı'nda keyif yapanlar
Ed Jones
Celine Dion'un Las Vegas'taki Madame Tussauds'da balmumu heykeli ve Caesars Palace'taki konserinin post prodüksiyonla birleştirilmiş hali
Sarah Palmer
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kudüs'te İsrail Savunma Gücü sergisini açarken
Yuri Kozyrev
Venezuela'da 28 yaşında yetersiz beslenmeden dolayı hasta düşen Miguel Blanco
Alvaro Ybarra Zavala
Nepal'de onlarca insanın öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı kasırga sonrası Narayani Hastanesi
Narendra Shrestha
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi askerleri
Moises Saman
Lady Gaga MET Gala'da
Kevin Tachman
ABD Oklahoma'da bir gay bar
September Dawn Bottoms
San Diego'daki Poway Sinagogu'na silahlı saldırı sonrası bir kadın ve küçük kız
Sandy Huffaker
Önceki Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, La Paz'da gaz bombalarının arasında...
Marco Bello
Elektrik kesintileri nedeniyle klimaların çalıştırılamadığı Venezuela Maracaibo'da insanlar 15 Mayıs'ta sıcak nedeniyle sokakta yatarken...
Rodrigo Abd
Jared Kushner ve Ivanka Trump, Donald Trump'ın ziyareti esnasında Buckingham Sarayı'nda
Tim Rooke
Üniversite son sınıf öğrencileri Tel Aviv Herzliya'da orduya katılmadan önce kampta
Oded Balilty
ABD-Meksika sınırında pamuk tarlasına saklanan anne ve çocuğu
John Moore
Fas'ta Sahara Çölü'nde altı günlük ultra maraton
Ryan Christopher Jones
Yemen'de 31 kiloya düşen 19 yaşındaki Etiyopyalı mülteci
Nariman El-Mofty
Venedik'teki Gritti Palace adlı otelde sular içinde Venedik temalı oda
Marco Bertorello
Demokrat Partililer, Trump'a karşı azil gerekçelerini açıklarken...
Gabriella Demczuk
ABD'li pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in hapishanede intihar sonucu ölümü sonrası gösteri
Stephanie Keith
ABD Eski Başlan Yardımcısı Joe Biden Des Moines'ta kampanya sırasında
Hilary Swift
Şili'de molotof kokteylinden zarar gören iki polise diğer polislerin müdahalesi
Esteban Felix
Dünyadan 55 milyon ışık yılı uzaktaki kara delik fotoğrafı
ABD Ulusal Bilim Vakfı
Suriyeli kadının DAEŞ'in kontrolü altındaki bölgeden ABD askerleri korumasıyla ayrılışı
Felipe Dana
Washington Nationals beyzbol takımı taraftarlarının şampiyonluk sevinci
Dina Litovsky
California yangını
Stuart W. Palley
El Paso'daki markete silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerden birinin cenazesi
Callaghan O'Hare
New York'taki Radio City Music Hall temmuzda kapandı
David Dee Delgado
Şarkıcı R. Kelly'ye cinsel, fiziksel ve mental tacizle suçlanan Faith Rodgers avukatlarıyla Manhattan'da basın açıklamasına giderken...
Drew Angerer
ABD Başkanı Trump'ın gölgesi Beyaz Saray Sözcüsü Nancy Pelosi'nin üzerinde
Olivier Douliery
Melania Trump, Fransa'daki G7 zirvesinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu öperken...
Carlos Barria
Nairobi'de 15 Ocak'taki terör saldırısının hemen ardından...
Daniel Irungu
İngiltere'nin önceki Başbakanı Theresa May, istifasını açklarken...
Tolga Akmen
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte'in Élysée Sarayı'ndaki özel anları...
Christopher Anderson
Donald Trump, Beyaz Saray'da yapacağı konuşma metnini elinde tutarken...
Salwan Georges
Suriye kasabası Darbasiyah'tan Irak'a gönderilen mülteciler
Moises Saman
ABD Gözetim ve Reform Komitesi'nde üyeler, Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’i dinlerken...
Chip Somodevilla
16 yaşındaki yaralı Filistinli'nin başına toplananlara silah doğrultan İsrail askeri
Mustafa Allbadan
California Joshua Ulusal Parkı
Gina Ferazzi
ABD'de Scripps Ulusal Yazım Arısı yarışmasının kazananları
Alex Wong
New York Moda Haftası
Dina Litovsky
El Paso'daki market saldırısı sonrası market arabasında kalanlar
Ivan Pierre Aguirre
Cami saldırısı sonrası Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Müslüman vatandaşı teselli ederken...
Hagen Hopkins
DAEŞ tarafından 9 yaşında kaçırılan ve 12 yaşında ailesine dönen Yezidi çocuk
Newsha Tavakolian
New York'taki Guggenheim Müzesi'nde Sackler Ailesi protestosu
Elizabeth Bick
Eski özel müşavir Robert Mueller, Washington'daki Yargı Komitesi'nin önünde ifade vermeye hazırlanırken...
Gabriella Demczuk
Notre Dame yangını
Patrick Zachmann
Meksika'da çete çatışmasında ölen sevdiklerinin cesetlerinin bir helikopterle taşınmasını izleyen anneler
César Rodríguez
Seattle'da reçeteli ilaçla yaşamına son verme hakkını kullanan 75 yaşındaki Robert Fuller
Elaine Thompson
Brezilya'da Brumadinho yakınlarındaki Córrego'daki bir atık barajının patlamasından 20 gün sonra, madencilik şirketi Vale'de bulunan çamurlu bir ofis
Douglas Magno
Haiti'de protestoculara ateş açan politikacı
Dieu Nalio Chery
Bahamalar'da Dorian Kasırgası'nın ardından...
Ramon Espinosa
Midilli Adası'ndaki mülteci kampı Moria'da polisin biber gazından çocuğunu kurtarmaya çalışan baba
Angelos Tzortzinis
ABD-Meksika sınırında mülteciler
Paul Ratje
Hong Kong'da hükümet karşıtı protestocu
Adam Ferguson
ABD'de Cumhuriyetçi Alexandria Ocasio-Cortez, Queens'te bir topluluk yönetim kurulu toplantısına giderken...
Krisanne Johnson
California'da 9 yaşındaki bir çocuğun cesedinin bir spor çantasında bulunması olayı sonrası anma töreni
Marcus Yam
Kraliçe Elizabeth ile Donald Trump, Buckingham Sarayı'nda
Victoria Jones
Full House dizisi oyuncusu Lori Loughlin ve eşi Mossimo Giannulli, kızlarının üniversiteye kabulü için rişvet suçlaması nedeniyle mahkemeye giderken...
Katherine Taylor
Senatör Kamala Harris'in 2020 ABD başkanlık seçimi için adaylığını açıkladığı etkinlik
September Dawn Bottoms
Libya'nın Trablus kentinde ABD destekli hükümetle müttefik kuvvetler, cephede cephane doldururken...
Lorenzo Meloni
Demokrat Partili Beto O'Rourke, 2020 başkanlık seçimi için adaylığını açıklarken...
Christopher Lee
Haiti'de babasının cenazesinde bir kız
Chandan Khanna
Ohio'da tornado kasırgası sonrası
John Minchillo
Suriye'de yakalanan DAEŞ'li şüpheliler
Ivor Prickett
Porto Riko'da hükümeti istifaya çağıran protestocular
Christopher Gregory
Beyrut'ta hükümet karşıtı protestocular
Myriam Boulos
Demokrat Partili Senatör Elizabeth Warren, 2020 ABD başkanlık adaylığını açıklarken...
Krista Schlueter
Evsiz kadın Laurane Ivey, ABD'nin Sacramento şehrinde leğende yıkanırken...
Renee C. Byer
Bangladeş'te Kutupalong mülteci kampında bir doğum
James Nachtwey
Libya'da 3 Temmuz'daki hava saldırısı sonrarı mültecilerin yatakhanesi
Emanuele Satolli
First Lady Melania Trump ve Donald Trump'ın 11 Nisan'da Beyaz Saray'da çekilen fotoğrafı
Tom Brenner