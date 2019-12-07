2019'un en iyi çıkış yapan oyuncuları

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb, 2019'da en iyi çıkış yapan oyuncuları sıraları. İşte IMDb verilerine göre kariyerinden başlangıcında zirveye oturan 10 oyuncu...
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