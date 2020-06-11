2020 HIPA Fotoğraf Ödülleri'nde 'su' temalı en iyi fotoğraflar seçildi
Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Dubai Şeyhi Hamdan bin Raşid bin Muhammed el Maktum’un himayesinde 2011’den beri düzenlenen Şeyhi Hamdan bin Raşid bin Muhammed el Maktum Uluslararası Fotoğraf Ödülü’nün (HIPA) bu yılki kazananları belli oldu. Dünyanın her yerinden hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçılara açık olan yarışmada, bu yılın 'su' temasında 120 bin dolarlık birincilik ödülü, Avustralyalı Jasmine Carey’e verildi. İşte 2020 HIPA Ödülleri’nin kazananları...
Büyük ödül, Jasmine Carey
Genel (Siyah beyaz) kategori üçüncüsü, Sujan Sar
Su kategorisi üçüncüsü, Buchari Muslim Diken
Su kategorisi beşincisi, Yousef Shakar Al Zaabi
Genel (renkli) kategori üçüncüsü, Rashed Al Sumaiti
Su kategorisi ikincisi, Shanth Kumar Samba Shivam Laila
Cep telefonu fotoğrafı birincisi, Apratim Pal
Cep telefonu fotoğrafı ikincisi, Budi Gunawan
Cep telefonu fotoğrafı dördüncüsü, Fahad Faraj Abdualhameid
Su kategorisi birincisi, François Bogaerts
Cep telefonu fotoğrafı beşincisi, François Bogaerts
Genel (renkli) kategori birincisi, Fahad Al Enezi
Cep telefonu fotoğrafı üçüncüsü, Abdullah Alshathri
Genel (siyah-beyaz) kategori birincisi, Talal Al Rabah
Genel (siyah-beyaz) kategori ikincisi, Anna Niemiec
Su kategorisi dördüncüsü, Sourav Das
Genel (renkli) kategori ikincisi, Yose Mirza