2020 HIPA Fotoğraf Ödülleri'nde 'su' temalı en iyi fotoğraflar seçildi

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Dubai Şeyhi Hamdan bin Raşid bin Muhammed el Maktum’un himayesinde 2011’den beri düzenlenen Şeyhi Hamdan bin Raşid bin Muhammed el Maktum Uluslararası Fotoğraf Ödülü’nün (HIPA) bu yılki kazananları belli oldu. Dünyanın her yerinden hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçılara açık olan yarışmada, bu yılın 'su' temasında 120 bin dolarlık birincilik ödülü, Avustralyalı Jasmine Carey’e verildi. İşte 2020 HIPA Ödülleri’nin kazananları...

11.06.2020 - 15:11

2020 HIPA Fotoğraf Ödülleri'nde 'su' temalı en iyi fotoğraflar seçildi - 1
Büyük ödül, Jasmine Carey
2020 HIPA Fotoğraf Ödülleri'nde 'su' temalı en iyi fotoğraflar seçildi - 2
Genel (Siyah beyaz) kategori üçüncüsü, Sujan Sar
2020 HIPA Fotoğraf Ödülleri'nde 'su' temalı en iyi fotoğraflar seçildi - 3
Su kategorisi üçüncüsü, Buchari Muslim Diken
2020 HIPA Fotoğraf Ödülleri'nde 'su' temalı en iyi fotoğraflar seçildi - 4
Su kategorisi beşincisi, Yousef Shakar Al Zaabi
2020 HIPA Fotoğraf Ödülleri'nde 'su' temalı en iyi fotoğraflar seçildi - 5
Genel (renkli) kategori üçüncüsü, Rashed Al Sumaiti
2020 HIPA Fotoğraf Ödülleri'nde 'su' temalı en iyi fotoğraflar seçildi - 6
Su kategorisi ikincisi, Shanth Kumar Samba Shivam Laila
2020 HIPA Fotoğraf Ödülleri'nde 'su' temalı en iyi fotoğraflar seçildi - 7
Cep telefonu fotoğrafı birincisi, Apratim Pal
2020 HIPA Fotoğraf Ödülleri'nde 'su' temalı en iyi fotoğraflar seçildi - 8
Cep telefonu fotoğrafı ikincisi, Budi Gunawan
2020 HIPA Fotoğraf Ödülleri'nde 'su' temalı en iyi fotoğraflar seçildi - 9
Cep telefonu fotoğrafı dördüncüsü, Fahad Faraj Abdualhameid
2020 HIPA Fotoğraf Ödülleri'nde 'su' temalı en iyi fotoğraflar seçildi - 10
Su kategorisi birincisi, François Bogaerts
2020 HIPA Fotoğraf Ödülleri'nde 'su' temalı en iyi fotoğraflar seçildi - 11
Cep telefonu fotoğrafı beşincisi, François Bogaerts
2020 HIPA Fotoğraf Ödülleri'nde 'su' temalı en iyi fotoğraflar seçildi - 12
Genel (renkli) kategori birincisi, Fahad Al Enezi
2020 HIPA Fotoğraf Ödülleri'nde 'su' temalı en iyi fotoğraflar seçildi - 13
Cep telefonu fotoğrafı üçüncüsü, Abdullah Alshathri
2020 HIPA Fotoğraf Ödülleri'nde 'su' temalı en iyi fotoğraflar seçildi - 14
Genel (siyah-beyaz) kategori birincisi, Talal Al Rabah
2020 HIPA Fotoğraf Ödülleri'nde 'su' temalı en iyi fotoğraflar seçildi - 15
Genel (siyah-beyaz) kategori ikincisi, Anna Niemiec
2020 HIPA Fotoğraf Ödülleri'nde 'su' temalı en iyi fotoğraflar seçildi - 16
Su kategorisi dördüncüsü, Sourav Das
2020 HIPA Fotoğraf Ödülleri'nde 'su' temalı en iyi fotoğraflar seçildi - 17
Genel (renkli) kategori ikincisi, Yose Mirza
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