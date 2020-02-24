2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması Türkiye Ulusal Ödülü'nü kazanan isim belli oldu (Yarışma kısa listesi ve finalistleri)

Ulusal Ödüller programı, Dünya Fotoğraf Organizasyonu ve Sony tarafından, dünya çapında 63 ülkeden yerel fotoğrafçılık topluluklarını desteklemek üzere kurulan bir girişim. Program, her ülkeden bir fotoğrafçıyı tekil bir çalışması için ödüllendiriyor ve bu kişiye, 17 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında Londra’daki Somerset House'da düzenlenecek olan 2020 Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri Sergisi’nde çalışmalarını küresel bir izleyici kitlesiyle buluşturma fırsatı sunuyor.

F. Dilek Uyar'ın Işık, Gölge ve Muhafızlar adlı çalışması, Açık Yarışma’nın seyahat kategorisinde jüri üyeleri tarafından anonim olarak seçildi. Fotoğraf, Bitlis’te koyun sürülerinin zorlu ve tozlu yolculuğunu gösteriyor.

2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri yarışmasına 345 bini aşkın görselle başvuru yapıldı ve bugüne kadarki en yüksek katılımla, 190 bindenden fazla çalışma (Ulusal Ödül kazananının aralarından seçildiği) Açık Yarışma'ya dahil edildi.

İşte yarışmanın kısa listesi ve finalistleri...