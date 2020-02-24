2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması Türkiye Ulusal Ödülü'nü kazanan isim belli oldu (Yarışma kısa listesi ve finalistleri)

24.02.2020 - 12:54
Ulusal Ödüller programı, Dünya Fotoğraf Organizasyonu ve Sony tarafından, dünya çapında 63 ülkeden yerel fotoğrafçılık topluluklarını desteklemek üzere kurulan bir girişim. Program, her ülkeden bir fotoğrafçıyı tekil bir çalışması için ödüllendiriyor ve bu kişiye, 17 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında Londra’daki Somerset House'da düzenlenecek olan 2020 Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri Sergisi’nde çalışmalarını küresel bir izleyici kitlesiyle buluşturma fırsatı sunuyor.
F. Dilek Uyar'ın Işık, Gölge ve Muhafızlar adlı çalışması, Açık Yarışma’nın seyahat kategorisinde jüri üyeleri tarafından anonim olarak seçildi. Fotoğraf, Bitlis’te koyun sürülerinin zorlu ve tozlu yolculuğunu gösteriyor.
2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri yarışmasına 345 bini aşkın görselle başvuru yapıldı ve bugüne kadarki en yüksek katılımla, 190 bindenden fazla çalışma (Ulusal Ödül kazananının aralarından seçildiği) Açık Yarışma'ya dahil edildi.
İşte yarışmanın kısa listesi ve finalistleri...
Belgesel kısa listesi (Avustralya yangını)
Fotoğraf: Nicholas Moir
Belgesel finalisti
(Hiper gerçekçi oyuncak bebekler)
Fotoğraf: Didier Bizet
Belgesel kısa listesi
(Hong Kong protestoları)
Fotoğraf: David Butow
Belgesel kısa listesi
(Kanada'da sağlık alarmı veren katranlı topraklar)
Fotoğraf: Ian Willms
Portre finalisti
(Şiddete rağmen ayakta kalan kadın portresi)
Fotoğraf: Denis Rouvre
Portre kısa listesi
(İngiltere Derbyshire'da kadın hapishanesi)
Fotoğraf: Richard Ansett
Keşif finalisti
(İran'da yapımı 2007'de başlayan Mehr evleri)
Fotoğraf: Hashem Shakeri
Çevre kısa listesi
(Gana'da dünyanın en büyük açık hava elektronik aygıt çöplüğü)
Fotoğraf: Carolina Rapezzi
Çevre finalisti
(Nijer Deltası'nda petrol kirliliği)
Fotoğraf: Robin Hinsch
Doğa ve vahşi yaşam kısa listesi
(Tayland'da macacus denilen bir maymun türü)
Fotoğraf: Joan de la Malla
Doğa ve vahşi yaşam finalisti
(Ormanda Himebotaru denilen ateş böcekleri)
Fotoğraf: Masahiro Hiroike
Spor kısa listesi
(16. yüzyıl İtalya'sında oynanan rugby, futbol ve güreş karşımı Calcio oyunu)
Fotoğraf: Federico Tardito
Spor finalisti
(Afrika ülkesi Mauritania'da 2019'da kurulan kadın futbol takımı)
Fotoğraf: Lucas Barioulet
Spor finalisti
(Senegal'de bir numara haline gelen güreş sporu)
Fotoğraf: Ángel López Soto