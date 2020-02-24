2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması Türkiye Ulusal Ödülü'nü kazanan isim belli oldu (Yarışma kısa listesi ve finalistleri)

2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nde Türkiye Ulusal Ödülü'nü F. Dilek Uyar kazandı. Dünya Fotoğraf Yarışması’nın 2020 kısa listesi ve finalistleri de geçen hafta açıklanmıştı. Fotoğraflar, nisan ayında İngiltere’nin başkenti Londra’daki Somerset House’ta sergilenecek. İşte Türkiye Ulusal Ödülü'nü kazanan fotoğraf ve yarışmanın diğer finalistleri...

24.02.2020 - 12:54

Ulusal Ödüller programı, Dünya Fotoğraf Organizasyonu ve Sony tarafından, dünya çapında 63 ülkeden yerel fotoğrafçılık topluluklarını desteklemek üzere kurulan bir girişim. Program, her ülkeden bir fotoğrafçıyı tekil bir çalışması için ödüllendiriyor ve bu kişiye, 17 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında Londra’daki Somerset House'da düzenlenecek olan 2020 Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri Sergisi’nde çalışmalarını küresel bir izleyici kitlesiyle buluşturma fırsatı sunuyor.

F. Dilek Uyar'ın Işık, Gölge ve Muhafızlar adlı çalışması, Açık Yarışma’nın seyahat kategorisinde jüri üyeleri tarafından anonim olarak seçildi. Fotoğraf, Bitlis’te koyun sürülerinin zorlu ve tozlu yolculuğunu gösteriyor.

2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri yarışmasına 345 bini aşkın görselle başvuru yapıldı ve bugüne kadarki en yüksek katılımla, 190 bindenden fazla çalışma (Ulusal Ödül kazananının aralarından seçildiği) Açık Yarışma'ya dahil edildi.

İşte yarışmanın kısa listesi ve finalistleri...

Belgesel kısa listesi (Avustralya yangını)

Fotoğraf: Nicholas Moir

Belgesel finalisti

(Hiper gerçekçi oyuncak bebekler)

Fotoğraf: Didier Bizet

Belgesel kısa listesi

(Hong Kong protestoları)

Fotoğraf: David Butow

Belgesel kısa listesi

(Kanada'da sağlık alarmı veren katranlı topraklar)

Fotoğraf: Ian Willms

Portre finalisti

(Şiddete rağmen ayakta kalan kadın portresi)

Fotoğraf: Denis Rouvre

Portre kısa listesi

(İngiltere Derbyshire'da kadın hapishanesi)

Fotoğraf: Richard Ansett

Keşif finalisti

(İran'da yapımı 2007'de başlayan Mehr evleri)

Fotoğraf: Hashem Shakeri

Çevre kısa listesi

(Gana'da dünyanın en büyük açık hava elektronik aygıt çöplüğü)

Fotoğraf: Carolina Rapezzi

Çevre finalisti

(Nijer Deltası'nda petrol kirliliği)

Fotoğraf: Robin Hinsch

Doğa ve vahşi yaşam kısa listesi

(Tayland'da macacus denilen bir maymun türü)

Fotoğraf: Joan de la Malla

Doğa ve vahşi yaşam finalisti

(Ormanda Himebotaru denilen ateş böcekleri)

Fotoğraf: Masahiro Hiroike

Spor kısa listesi

(16. yüzyıl İtalya'sında oynanan rugby, futbol ve güreş karşımı Calcio oyunu)

Fotoğraf: Federico Tardito

Spor finalisti

(Afrika ülkesi Mauritania'da 2019'da kurulan kadın futbol takımı)

Fotoğraf: Lucas Barioulet

Spor finalisti

(Senegal'de bir numara haline gelen güreş sporu)

Fotoğraf: Ángel López Soto

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