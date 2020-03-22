2020'nin en iyi sörf fotoğrafları seçildi

2020 Nikon Sörf Fotoğrafçılığı Yarışması’nın kazananlarını yedi kez dünya şampiyonu olan sörfçü Stephanie Gilmore’un da içinde bulunduğu 10 kişilik bir jüri seçti. İşte yaratıcılık, özgünlük, dramatik ve algısal etki gibi kriterler göz önünde bulundurularak seçilen en iyi sörf fotoğrafları...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.