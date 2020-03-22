2020'nin en iyi sörf fotoğrafları seçildi

2020 Nikon Sörf Fotoğrafçılığı Yarışması’nın kazananlarını yedi kez dünya şampiyonu olan sörfçü Stephanie Gilmore’un da içinde bulunduğu 10 kişilik bir jüri seçti. İşte yaratıcılık, özgünlük, dramatik ve algısal etki gibi kriterler göz önünde bulundurularak seçilen en iyi sörf fotoğrafları...

22.03.2020 - 16:45

Fotoğraf: Stu Gibson
Fotoğraf: Ren Mcgann
Fotoğraf: Gergo Rugli
Fotoğraf: Jamie Scott
Fotoğraf: Andrew Leach
Fotoğraf: Matt Dunbar
Fotoğraf: Tom Pearsall
Fotoğraf: Trent Slatter
Fotoğraf: Ren Mcgann
Fotoğraf: Tom Pearsall
Fotoğraf: Peter Wilson

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