2020'nin şimdiye kadarki en iyi şarkıları (Time seçti)

Time dergisi, 2020'nin ilk altı aylık döneminde, bazıları karantina sürecinde üretilen en iyi şarkıları seçti. İşte yılın en iyi 10 şarkısı...

09.06.2020 - 11:17 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 11:19

2020'nin şimdiye kadarki en iyi şarkıları (Time seçti) - 1
Bad Bunny - Yo Perreo Sola
2020'nin şimdiye kadarki en iyi şarkıları (Time seçti) - 2
Christine and the Queens - People, I’ve been sad
2020'nin şimdiye kadarki en iyi şarkıları (Time seçti) - 3
Dixie Chicks - Julianna Calm Down
2020'nin şimdiye kadarki en iyi şarkıları (Time seçti) - 4
Gorillaz & Slowthai - Momentary Bliss
2020'nin şimdiye kadarki en iyi şarkıları (Time seçti) - 5
Guapdad, Denzel Curry, Wiz Khalifa - Rona Raps #3
2020'nin şimdiye kadarki en iyi şarkıları (Time seçti) - 6
Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain on Me
2020'nin şimdiye kadarki en iyi şarkıları (Time seçti) - 7
Mac Miller - Good News
2020'nin şimdiye kadarki en iyi şarkıları (Time seçti) - 8
Megan Thee Stallion feat. Beyonce - Savage Remix
2020'nin şimdiye kadarki en iyi şarkıları (Time seçti) - 9
Phoebe Bridgers - Garden Song
2020'nin şimdiye kadarki en iyi şarkıları (Time seçti) - 10
Sarah Jarosz - Johnny

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