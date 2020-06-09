2020'nin şimdiye kadarki en iyi şarkıları (Time seçti)

Time dergisi, 2020'nin ilk altı aylık döneminde, bazıları karantina sürecinde üretilen en iyi şarkıları seçti. İşte yılın en iyi 10 şarkısı... Bad Bunny - Yo Perreo Sola Christine and the Queens - People, I’ve been sad Dixie Chicks - Julianna Calm Down Gorillaz Slowthai - Momentary Bliss Guapdad, Denzel Curry, Wiz Khalifa - Rona Raps #3 Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain on Me Mac Miller - Good News Megan Thee Stallion feat. Beyonce - Savage Remix Phoebe Bridgers - Garden Song Sarah Jarosz - Johnny