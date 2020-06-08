2020'nin şimdiye kadarki en iyi yabancı dizileri (Time seçti)

Corona virüs salgını nedeniyle kısıtlamalarla dolu bir hayatta üçüncü ay geride kalırken, evlerde televizyon ve dijital yayın platformlarıyla geçirilen zaman da arttı. Time dergisi, bazıları 2020 yapımı, bazıları ise daha önce çekilmiş ve yayınlanmış olsa da yeni sezonları 2020'nin ilk yarısında dijital platformlarda seyirciyle buluşan en iyi dizileri seçti. İşte 2020'nin şimdiye kadarki en iyi 10 yabancı dizisi...

08.06.2020 - 11:40 | Son Güncelleme : 08.06.2020 - 12:13

Better Call Saul

Breaking Bad dizisinin öncesini ve devamını anlatıyor.

Better Things

Bir yandan üç kız çocuğunu yetiştirmeye çalışırken, bir yandan da oyunculuk kariyerinde başarıyı yakalamaya çalışan bekar anne Sam'in hikayesini anlatıyor.

Betty

New York City'de geçen dizide, erkek kaykaycıların hakim olduğu bir dünyada var olmak için zorlu bir mücadeleye girişen genç kadınlara odaklanılıyor.

BoJack Horseman

O, hem bir at hem de 90'ların favori komedi dizi yıldızı. Bu da 20 yıl sonraki hali. Huysuzun teki olsa da pırlanta gibi. Ama hakiki pırlantadan çok, ucuz bir taklidi.

Dare Me

Küçük bir kasabada lisenin ponpon kız takımı ve yeni gelen koçlarının hikayesini anlatıyor.

The Great

17. yüzyılda Avusturya’nın kırsal kesiminde yaşayan genç bir kadın, bir Rus imparatoru ile evlenir. Fakat bu evlilik genç kadını kendi mutluluğu ve Rusya'nın geleceği arasında bir seçim yapmak zorunda bırakır.

Mrs. America

Feminizmin yükselişini ve ABD’deki eşit hak yasasının hazırlanışına giden süreci ünlü aktivist Phyllis Schlafly’nin gözünden anlatıyor.

The New Pope

Dinde devrime inanan, 47 yaşında yetim bir Amerikalının yeni Papa seçilmesini anlatıyor.

The Plot Against America

Faşizmin yükseldiği bir atmosferde yaşayan Yahudi bir ailenin hayatına odaklanıyor. 

Vida

İki kız kardeş annelerini kaybetmenin acısının yaşarken bir yandan da annelerinin gerçek kimliğini öğrenmenin şokunu yaşar.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER