2020'nin şimdiye kadarki en iyi yabancı dizileri (Time seçti)

08.06.2020 - 11:40 | Son Güncelleme : 08.06.2020 - 12:13
Better Call Saul
Breaking Bad dizisinin öncesini ve devamını anlatıyor.
Better Things
Bir yandan üç kız çocuğunu yetiştirmeye çalışırken, bir yandan da oyunculuk kariyerinde başarıyı yakalamaya çalışan bekar anne Sam'in hikayesini anlatıyor.
Betty
New York City'de geçen dizide, erkek kaykaycıların hakim olduğu bir dünyada var olmak için zorlu bir mücadeleye girişen genç kadınlara odaklanılıyor.
BoJack Horseman
O, hem bir at hem de 90'ların favori komedi dizi yıldızı. Bu da 20 yıl sonraki hali. Huysuzun teki olsa da pırlanta gibi. Ama hakiki pırlantadan çok, ucuz bir taklidi.
Dare Me
Küçük bir kasabada lisenin ponpon kız takımı ve yeni gelen koçlarının hikayesini anlatıyor.
The Great
17. yüzyılda Avusturya’nın kırsal kesiminde yaşayan genç bir kadın, bir Rus imparatoru ile evlenir. Fakat bu evlilik genç kadını kendi mutluluğu ve Rusya'nın geleceği arasında bir seçim yapmak zorunda bırakır.
Mrs. America
Feminizmin yükselişini ve ABD’deki eşit hak yasasının hazırlanışına giden süreci ünlü aktivist Phyllis Schlafly’nin gözünden anlatıyor.
The New Pope
Dinde devrime inanan, 47 yaşında yetim bir Amerikalının yeni Papa seçilmesini anlatıyor.
The Plot Against America
Faşizmin yükseldiği bir atmosferde yaşayan Yahudi bir ailenin hayatına odaklanıyor.
Vida
İki kız kardeş annelerini kaybetmenin acısının yaşarken bir yandan da annelerinin gerçek kimliğini öğrenmenin şokunu yaşar.