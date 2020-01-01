2020'ye kadınlar damga vuracak (Merak edilen filmler)
Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb, 2020'nin en çok merak edilen filmlerini sıraladı. Listenin zirvesindeki 10 filmden 4'ünün kadın kahramanlardan oluşması ve hepsinin yönetmeninin kadın olması dikkat çekti. Buna göde Wonder Woman 1984 /Patty Jenkins, Mulan/ Niki Caro, Black Widow/Cate Shortland ve Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn/ Cathy Yan Mulan/Niki Caro ile seyirci karşısında olacak. İşte yeni yılın merakla beklenen 10 filmi...
10. Fast & Furious 9
9. The King's Man
8. Dune
7. Wonder Woman 1984
6. Mulan
5. Black Widow
4. No Time to Die
3. Top Gun: Maverick
2. Sonic the Hedgehog
1. Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn
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