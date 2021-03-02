2021 En İyi Film Altın Küre Ödülü'nü alan Nomadland'e dair bilinmesi gerekenler

ÖDÜL YAĞDI

Geçen yıl kasım ayında 77. Venedik Film Festivali'nden Altın Aslan Ödülü ile Toronto Uluslararası Film Festivali’nden de Seyirci Ödülü ile dönen Nomadland, son on yılda, Toronto'dan çıkan her izleyici ödüllü film, Oscar'da en iyi film adaylığını kazandığı için Nomadland'e yılın filmi gözüyle bakılmaya başlandı.

Dünyanın prestijli sinema sitelerinden World of Reel, 100 film eleştirmeninin oyları sonucunda 2020’nin en iyi 40 filmini bir araya getirdiği bir liste hazırladı ve bu listenin başında da Nomadland yer aldı.