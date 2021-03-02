2021 En İyi Film Altın Küre Ödülü'nü alan Nomadland'e dair bilinmesi gerekenler

Geçen yıl ve bu yılın başında pek çok ödül alan, festivallerde öne çıkan ve eleştirmenler tarafından övülen Nomadland, 78. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Film seçilirken, yönetmeni Chloé Zhao da Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın yönetmen olarak tarihe geçti. İşte, modern bir göçebenin hikayesini, başrol oyuncusu Frances McDormand'ın göz dolduran performansının yanı sıra gerçek kişilerin oyunculuğuyla anlatan filme dair merak edilenler...

ntv.com.tr 02.03.2021 - 11:49

2021 En İyi Film Altın Küre Ödülü'nü alan Nomadland'e dair bilinmesi gerekenler - 1

OSCAR'A BİR ADIM DAHA 

Katıldığı festivallerde övgüler toplayan, şimdiye dek pek çok ödül kazanan Nomadland filmi, 78. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Film seçilerek Oscar'a bir adım daha yaklaştı. 

2021 En İyi Film Altın Küre Ödülü'nü alan Nomadland'e dair bilinmesi gerekenler - 2

TARİHE GEÇTİ

Oscar'ın habercisi olarak görülen Altın Küre Ödülleri'nde büyük ödülü kucaklayan ABD yapımı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloé Zhao da Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti.

2021 En İyi Film Altın Küre Ödülü'nü alan Nomadland'e dair bilinmesi gerekenler - 3

"FİLM ÇEKMEK BİRBİRİMİZE ŞEFKAT GÖSTERME ŞANSI VERDİ"

Bu ödülü alan ikinci kadın yönetmen olan Zhao, ödül konuşmasında, "Film çekmeye ve hikayeler anlatmaya aşık oldum, çünkü bize birlikte gülme ve ağlama, birbirimizden bir şeyler öğrenme ve birbirimize daha fazla şefkat gösterme şansı verdi. Bu yüzden, yaptığım şeyi mümkün kılan herkese teşekkür ederim" diye konuştu. 

1982 yılında Barbra Streisand bu dalda ödül alan ilk kadın yönetmen olmuştu.

2021 En İyi Film Altın Küre Ödülü'nü alan Nomadland'e dair bilinmesi gerekenler - 4

ÖDÜL YAĞDI

Geçen yıl kasım ayında 77. Venedik Film Festivali'nden Altın Aslan Ödülü ile Toronto Uluslararası Film Festivali’nden de Seyirci Ödülü ile dönen Nomadland, son on yılda, Toronto'dan çıkan her izleyici ödüllü film, Oscar'da en iyi film adaylığını kazandığı için Nomadland'e yılın filmi gözüyle bakılmaya başlandı. 

Dünyanın prestijli sinema sitelerinden World of Reel, 100 film eleştirmeninin oyları sonucunda 2020’nin en iyi 40 filmini bir araya getirdiği bir liste hazırladı ve bu listenin başında da Nomadland yer aldı.  

2021 En İyi Film Altın Küre Ödülü'nü alan Nomadland'e dair bilinmesi gerekenler - 5

KRİZİN ARDINDAN GÖÇEBE OLAN KADININ HİKAYESİ

Nomadland, 2008 krizi sonrası her şeyini kaybeden altmışlı yaşlarındaki bir kadının hikayesini anlatıyor. Nevada kırsalındaki bir şirket kasabasının ekonomik çöküşünün ardından yaşananları anlatan filmde, başrol oyuncusu Frances McDormand, modern bir göçebe olarak geleneksel toplumun dışındaki bir hayatı keşfeden bir kadın olan Fern rolünde yer alıyor.

Fern isimli kadının ekonomik krizin sebep olduğu işsizlik ve eşini kaybetmenin verdiği duygusal yıkımla baş edebilmek için karavanıyla Amerika’nın batısına doğru yolculuğa çıkıyor. 

2021 En İyi Film Altın Küre Ödülü'nü alan Nomadland'e dair bilinmesi gerekenler - 6
Senaryo ve kurgu çalışmalarını da yönetmen Chloe Zhao’nun üstlendiği filmde, görüntü yönetmenliğini Joshua James Richard üstlenirken, filmin müziklerini İtalyan besteci Ludovico Einaudi yaptı. Einaudi’nin büyüleyici piyano vuruşları filmin atmosferine şiirsel bir hava katıyor.
2021 En İyi Film Altın Küre Ödülü'nü alan Nomadland'e dair bilinmesi gerekenler - 7

DİĞER OYUNCULAR GERÇEK KİŞİLER

Altkültürler üzerine çalışan Amerikalı gazeteci Jessica Bruder’ın 'Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century' adlı kitabından uyarlanan filmin Frances McDormand dışındaki diğer oyuncuları ise filme konu olan hayatı yaşayan gerçek kişilerden oluşuyor.

2021 En İyi Film Altın Küre Ödülü'nü alan Nomadland'e dair bilinmesi gerekenler - 8
Kurmacan ziyade belgesel film tadı veren film, gerçek kişilerin oyunculuğuyla göçebe hayatı yaşayan insanların yaşantısını öğrenme fırsatı veriyor.
2021 En İyi Film Altın Küre Ödülü'nü alan Nomadland'e dair bilinmesi gerekenler - 9

'EN İYİ PERFORMANS' YORUMU

Oscar ödüllü 66 yaşındaki Amerikalı oyuncu Frances McDormand'ın Nomadland'deki performansı, bazı eleştirmenler tarafından şimdiye kadarki en iyi oyunculuk performansı olarak değerlendiriliyor. McDormand, bugüne kadar Fargo (1996), Mississippi Burning (1988), North Country (2005), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) gibi önemli yapımlarda rol aldı. 

2021 En İyi Film Altın Küre Ödülü'nü alan Nomadland'e dair bilinmesi gerekenler - 10
2021 En İyi Film Altın Küre Ödülü'nü alan Nomadland'e dair bilinmesi gerekenler - 11

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