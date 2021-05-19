2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı

Bu yıl 65'incisi gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finali dün akşam Hollanda'da yapıldı. Finale kalan 10 ülke arasında yer alan Azerbaycan'ın performansı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

19.05.2021 - 11:53

2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı - 1
Geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilmeyen Eurovision 2021 bu yıl corona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşiyor. 65’incisi gerçekleştirilen dünya çapındaki şarkı yarışmasının ilk yarı finali dün akşam gerçekleştirildi.
2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı - 2

Dün akşam Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılan yarın finalde Rusya, Azerbaycan, Malta, Litvanya, Kıbrıs Rum Kesimi, İsveç, Belçika ve Ukrayna finale kalan ülkeler oldu.

2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı - 3
Azerbaycan, Efendi'nin söylediği 'Mata Hari' ile şarkısı ile finale kaldı. Doğu ve batı müziği sentezi olan şarkıları ile Azerbaycan, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı - 4

Yarışma, Avrupa Yayın Birliği ve AVROTROS, Nederlandse Publieke Omroep (NPO) ve Nederlandse Omroep Stichting (NOS) organizasyonuyla yayınlanıyor. Eurovision’un ikinci yarı finali 20 Mayıs'ta yapılacak. Büyük final ise 22 Mayıs 2021 tarihinde Rotterdam Ahoy'da gerçekleşecek.

2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı - 5

YARIŞMA YOUTUBE’DA

Türkiye'nin katılmadığı 65. Eurovision Şarkı Yarışması Youtube Eurovision 2021 resmi kanalı üzerinden izlenebiliyor. Eurovision 2021, ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilebiliyor.

2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı - 6

Türkiye, TRT Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamayla 2013'ten beri Eurovision'a katılmıyor. Eurovision resmi sitesinde Türkiye'nin şarkı yarışmasına son kez 2012'de katıldığını, TRT'nin çekilme kararı aldığını açıklamıştı. Eurovision, TRT'nin Avrupa Yayın Birliği'nin bir üyesi olmaya devam ettiğini, istediği zaman yarışmaya yeniden katılma hakkı olduğunu belirtmişti.

2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı - 7
İşte Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finalinden yansıyanlar...
2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı - 8
2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı - 9
2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı - 10
2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı - 11
2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı - 12
2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı - 13
2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı - 14
2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı - 15
2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı - 16
2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı - 17
2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı - 18
2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı - 19

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