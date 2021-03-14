2021 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı: Beyonce 9 dalda aday

79 ADAYLIK VE 24 ÖDÜL

Beyonce’nin Black is King filmi için seslendirdiği şarkıyla en iyi film müziği kategorisinde aday gösterilirken, Brown Skin Girl klibi en iyi müzik videosu olmaya aday gösterildi. Şarkıcı ayrıca, Megan Thee Stallion’un Savage şarkısındaki düeti ile yılın en iyi rap performansı, en iyi kaydı ve en iyi rap şarkısı dahil olmak üzere üç farklı adaylık daha kazandı.

ABD'li pop yıldızı Beyonce'un şu anda 79 adaylığı ve 24 ödülü var. Beyonce eğer bu yıl dört Grammy kazanırsa, en çok ödül kazanan kadın şarkıcı unvanını alacak. Beyonce eğer Grammy'deki dokuz adaylığından sekizini kazanırsa, tüm zamanların en çok ödül alan sanatçı olarak tarihe geçecek.



İşte 2021 yılının ocak ayında dağıtılacak olan 63'üncü Grammy Ödülleri'nin belli başlı dallardaki adayları: