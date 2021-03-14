2021 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı: Beyonce 9 dalda aday

14.03.2021 - 16:04
BEYONCE'DEN ADAYLIK REKORU
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri için 2021 adayları belirlendi. Dokuz dalda ödüle aday gösterilen Beyonce, yılın kaydı, yılın şarkısı gibi kategorilerdeki adaylıklarının çoğunu Black Parade adlı ırkçılık karşıtı şarkısıyla aldı.
Beyonce'yi Dua Lipa, Taylor Swift ve rap şarkıcısı Roddy Ricch altı adaylıkla takip etti. Geçen yılın Grammy rekortmeni 18 yaşındaki Billie Eilish bu yıl dört dalda ödüle aday gösterildi.
BTS İLK KEZ ADAY
Son dönemin en popüler K-pop grubu BTS, büyük ödüllere aday gösterilmeyerek hayal kırıklığı yaratırken Dynamite adlı single'ı ile en iyi pop grup performansı alanında Grammy'ye aday oldu. Bu, BTS'in ilk Grammy adaylığı.
Yılın müzik listesi rekortmeni The Weeknd ise hiçbir dalda aday gösterilmemesiyle şaşırttı. 2021 Grammy Ödülleri 15 Mart'ta Trevor Noah'ın sunacağı törenle sahiplerini bulacak.
79 ADAYLIK VE 24 ÖDÜL
Beyonce’nin Black is King filmi için seslendirdiği şarkıyla en iyi film müziği kategorisinde aday gösterilirken, Brown Skin Girl klibi en iyi müzik videosu olmaya aday gösterildi. Şarkıcı ayrıca, Megan Thee Stallion’un Savage şarkısındaki düeti ile yılın en iyi rap performansı, en iyi kaydı ve en iyi rap şarkısı dahil olmak üzere üç farklı adaylık daha kazandı.
ABD'li pop yıldızı Beyonce'un şu anda 79 adaylığı ve 24 ödülü var. Beyonce eğer bu yıl dört Grammy kazanırsa, en çok ödül kazanan kadın şarkıcı unvanını alacak. Beyonce eğer Grammy'deki dokuz adaylığından sekizini kazanırsa, tüm zamanların en çok ödül alan sanatçı olarak tarihe geçecek.
İşte 2021 yılının ocak ayında dağıtılacak olan 63'üncü Grammy Ödülleri'nin belli başlı dallardaki adayları:
YILIN KAYDI
LACK PARADE (Beyoncé)
COLORS (Black Pumas)
ROCKSTAR (DaBaby Featuring Roddy Ricch, SethinTheKitchen)
SAY SO (Doja Cat)
EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)
DON'T START NOW (Dua Lipa)
CIRCLES (Post Malone)
SAVAGE (Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé)
YILIN ALBÜMÜ
Chilombo
Black Pumas (Deluxe Edition)
Everyday Life — Coldplay
Djesse Vol.3 — Jacob Collier
Women in Music Pt. III — HAIM
Future Nostalgia — Dua Lipa
Hollywood’s Bleeding — Post Malone
Folklore — Taylor Swift
YILIN ŞARKISI
BLACK PARADE (Beyoncé)
THE BOX (Roddy Ricch)
CARDIGAN (Taylor Swift)
CIRCLES (Post Malone)
DON'T START NOW (Dua Lipa)
EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)
I CAN'T BREATHE (H.E.R.)
IF THE WORLD WAS ENDING (JP Saxe Featuring Julia Michael
EN İYİ YENİ SANATÇI
INGRID ANDRESS
PHOEBE BRIDGERS
CHIKA
NOAH CYRUS
D SMOKE
DOJA CAT
KAYTRANADA
MEGAN THEE STALLION
EN İYİ POP SOLO PERFORMANS
YUMMY (Justin Bieber)
SAY SO (Doja Cat)
EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)
DON'T START NOW (Dua Lipa)
WATERMELON SUGAR (Harry Styles)
CARDIGAN (Taylor Swift)
En iyi pop ya da ikili performans
UN DIA (ONE DAY) (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy)
INTENTIONS (Justin Bieber Featuring Quavo)
DYNAMITE (BTS)
RAIN ON ME (Lady Gaga with Ariana Grande)
EXILE (Taylor Swift Featuring Bon Iver)
EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜM
LUE UMBRELLA (Burt Bacharach &) Daniel Tashian
TRUE LOVE: A CELEBRATION OF COLE PORTER (Harry Connick, Jr.)
AMERICAN STANDARD (James Taylor)
UNFOLLOW THE RULES (Rufus Wainwright)
JUDY (Renée Zellweger)
EN İYİ POP VOKAL ALBÜM
CHANGES (Justin Bieber)
CHROMATICA (Lady Gaga)
FUTURE NOSTALGIA (Dua Lipa)
FINE LINE (Harry Styles)
FOLKLORE (Taylor Swift)
EN İYİ ROCK PERFORMANSI
SHAMEIKA (Fiona Apple)
NOT (Big Thief)
KYOTO (Phoebe Bridgers)
THE STEPS (HAIM)
STAY HIGH (Brittany Howard)
DAYLIGHT (Grace Potter)
EN İYİ METAL PERFORMANS
BUM-RUSH (Body Count)
UNDERNEATH (Code Orange)
THE IN-BETWEEN (In This Moment)
BLOODMONEY (Poppy)
EXECUTIONER'S TAX (SWING OF THE AXE) – LIVE (Power Trip)
EN İYİ R&B PERFORMANSI
LIGHTNING & THUNDER (Jhené Aiko Featuring John Legend)
BLACK PARADE (Beyoncé)
ALL I NEED (Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $ign)
GOAT HEAD (Brittany Howard)
SEE ME (Emily King)