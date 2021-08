2021 MTV Video Müzik Ödülleri için adaylar açıklandı

EN İYİ K-POP

(G)I-DLE – “DUMDi DUMDi” – Republic Records

BLACKPINK and Selena Gomez – “Ice Cream” – YG Entertainment / Interscope Records

BTS – “Butter” – BIGHIT MUSIC Monsta X – “Gambler” – Starship Entertainment

SEVENTEEN – “Ready to love” – Pledis Entertainment

TWICE – “Alcohol-Free” – JYP Entertainment Company

VIDEO FOR GOOD

Billie Eilish – “Your Power” – Darkroom / Interscope Records

Demi Lovato – “Dancing With The Devil” – Island

H.E.R. – “Fight For You” – MBK Entertainment / RCA Records

Kane Brown – “Worldwide Beautiful” – Sony Music Nashville / RCA Records

Lil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)” – Columbia Records

Pharrell Williams ft. JAY-Z – “Entrepreneur” – Columbia Records

EN İYİ YÖNETMEN

Billie Eilish – “Your Power” – Darkroom / Interscope Records – Yönetmen: Billie Eilish

DJ Khaled ft. Drake – “POPSTAR (Starring Justin Bieber)” – OVO / We The Best / Epic Records – Yönetmen: Julien Christian Lutz aka Director X

Lil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)” – Columbia Records – Yönetmen: Lil Nas X and Tanu Muino

Taylor Swift – “willow” – Republic Records – Yönetmen: Taylor Swift

Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A – “Franchise” – Cactus Jack / Epic Records – Yönetmen: Travis Scott

Tyler, The Creator – “LUMBERJACK” – Columbia Records – Yönetmen: Wolf Haley