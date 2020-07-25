2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu adayı tahminleri

Corona virüs salgını nedeniyle 2021 Oscar Ödülleri iki ay ileri atılarak 25 Nisan 2021'e ertelendi. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri için bekleme süresi daha da uzarken akıllarda 2021 Oscar'ına kimlerin aday olabileceği sorusu var. Bağımsız sinema sitesi Indiewire, 2021 Oscar Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde yarışabilecek isim tahminlerini sıraladı.

25.07.2020 - 11:21

2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu adayı tahminleri - 1

EN İYİ KADIN OYUNCU OSCAR'I ADAYLIĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILANLAR

Sidney Flanigan (Never Rarely Sometimes Always)
Lesley Manville (Ordinary Love)
Elisabeth Moss (Shirley)
Amy Ryan (Lost Girls)
Anya Taylor-Joy (Emma)

2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu adayı tahminleri - 2
Amy Adams (Hillbilly Elegy)
Haley Bennett (Swallow)
Rachel Brosnahan (I’m Your Woman)
2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu adayı tahminleri - 3
Jessica Chastain (The Eyes Of Tammy Faye)
Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom)
Andra Day (United States vs. Billie Holiday)
2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu adayı tahminleri - 4
Julia Garner (The Assistant)
Jennifer Hudson (Respect)
Rashida Jones (On The Rocks)
2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu adayı tahminleri - 5
Frances McDormand (Nomadland)
Elisabeth Moss (The Invisible Man)
Elisabeth Moss (Shirley)
2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu adayı tahminleri - 6
Carey Mulligan (Promising Young Woman)
Michelle Pfeiffer (French Exit)
Kate Winslet (Ammonite)
Rachel Zegler (West Side Story)

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