2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu adayı tahminleri
Corona virüs salgını nedeniyle 2021 Oscar Ödülleri iki ay ileri atılarak 25 Nisan 2021'e ertelendi. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri için bekleme süresi daha da uzarken akıllarda 2021 Oscar'ına kimlerin aday olabileceği sorusu var. Bağımsız sinema sitesi Indiewire, 2021 Oscar Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde yarışabilecek isim tahminlerini sıraladı.
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25.07.2020 - 11:21
EN İYİ KADIN OYUNCU OSCAR'I ADAYLIĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILANLAR
Sidney Flanigan (Never Rarely Sometimes Always) Lesley Manville (Ordinary Love) Elisabeth Moss (Shirley) Amy Ryan (Lost Girls) Anya Taylor-Joy (Emma)
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