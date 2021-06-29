2021 yazına damga vuracak şarkılar

Mart ayında müzikseverler ile buluşan ve şarkıya özel bir dans koreografisi ile herkesin içindeki enerjiyi dışa vurmasını sağlayan EDIS’in Martılar adlı şarkısı bu yaz plajlara, dans mekanlarına ve partilere eşlik etmeye başladı bile. Bir diğer popüler şarkı da yayınlandığı zaman Spotify Top 50 Türkiye listesinde uzun süre birinci sırada yer alan UZI’nın Krvn adlı kaydı olacak gibi görünüyor.

Çektiği kliple adından bolca bahsedilen Hadise’nin Hay Hay adlı şarkısı, Kaan Boşnak’ın Barbar'ı, Zeynep Bastık’ın çoktan dillere dolanan Marlon Brando’su ve Faruk Sabancı ile Norm Ender’in Bulamazsın adlı şarkıları da Spotify’a göre bu yaz dillerden düşmeyecek.

Pandeminin en yoğun şekilde hissedilmesinden sonraki 2021 yazında Türkiye’de rap ve pop müzik rüzgarları esecek. İşte bu yaza damga vurması beklenen şarkılar...