2021 yazına damga vuracak şarkılar

Pandeminin en yoğun şekilde hissedilmesinden sonraki ilk yaz Türkiye’de rap ve pop müzik rüzgarları esecek. İşte Spotify verilerine göre 2021 yazına damga vurması beklenen şarkılar...

29.06.2021 - 11:49

2021 yazına damga vuracak şarkılar - 1

Mart ayında müzikseverler ile buluşan ve şarkıya özel bir dans koreografisi ile herkesin içindeki enerjiyi dışa vurmasını sağlayan EDIS’in Martılar adlı şarkısı bu yaz plajlara, dans mekanlarına ve partilere eşlik etmeye başladı bile. Bir diğer popüler şarkı da yayınlandığı zaman Spotify Top 50 Türkiye listesinde uzun süre birinci sırada yer alan UZI’nın Krvn adlı kaydı olacak gibi görünüyor.

Çektiği kliple adından bolca bahsedilen Hadise’nin Hay Hay adlı şarkısı, Kaan Boşnak’ın Barbar'ı, Zeynep Bastık’ın çoktan dillere dolanan Marlon Brando’su ve Faruk Sabancı ile Norm Ender’in Bulamazsın adlı şarkıları da Spotify’a göre bu yaz dillerden düşmeyecek. 

Pandeminin en yoğun şekilde hissedilmesinden sonraki 2021 yazında Türkiye’de rap ve pop müzik rüzgarları esecek. İşte bu yaza damga vurması beklenen şarkılar...

2021 yazına damga vuracak şarkılar - 2

20. Doja Cat, SZA - Kiss Me More

19. Revart - Hatırla

18. Faruk Sabancı, Norm Ender - Bulamazdım

17. Sefo - Toz Duman

16. Contra - Islak Kum

2021 yazına damga vuracak şarkılar - 3

15. Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE

14. Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

13. İkilem - Kaybolurum Gülüşünde

12. Zeynep Bastık - Marlon Brando

11.  Sefo & Reynmen - Bonita

2021 yazına damga vuracak şarkılar - 4

10. Kurtuluş Kuş, Burak Bulut - Sevmedim Deme

9. Kaan Boşnak - Barbar

8. Güneş, UZI - Dua

7. Derya Uluğ - Kanunlar Gibi

6.  Bedo, Patron - Ölebilirim 

2021 yazına damga vuracak şarkılar - 5

5. Hadise - Hay Hay

4. Yalın - Yaz Gülü

3. Buray - Alaz Alaz

2. UZI - Krvn

1. EDIS - Martılar

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER