2021'de ekrana dönecek diziler

Çok büyük bütçelerle hazırlanan ve milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan yabancı diziler; görsel efektleri, oyuncu kadroları ve ilgi çekici konularıya yeni sezona hazırlar... İşte yabancı dizi takipçileri için 2021'de devam sezonlarıyla ekranlarda olacak diziler...
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10.07.2021 - 07:08
Virgin River / 3. Sezon - 9 Temmuz 2021
Never Have I Ever / 2. Sezon-15 Temmuz 2021
Ted Lasso / 2. Sezon- 23 Temmuz 2021
Riverdale / 5. Sezon - 11 Ağustos 2021
Brooklyn Nine-Nine / 8. Sezon 12 Ağustos 2021
Star Trek: Lower Decks / 2. Sezon - 12 Ağustos 2021
Modern Love / 2. sezon-13 Ağustos 2021
The Walking Dead / 11. Sezon -22 Ağustos 2021
American Horror Story / 10. Sezon - 25 Ağustos 2021
Money Heist (La casa de papel) / 5. Sezon- 3 Eylül 2021
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