2021'de ekrana dönecek diziler

Çok büyük bütçelerle hazırlanan ve milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan yabancı diziler; görsel efektleri, oyuncu kadroları ve ilgi çekici konularıya yeni sezona hazırlar... İşte yabancı dizi takipçileri için 2021'de devam sezonlarıyla ekranlarda olacak diziler...

10.07.2021 - 07:08

2021'de ekrana dönecek diziler - 1
Virgin River / 3. Sezon - 9 Temmuz 2021
2021'de ekrana dönecek diziler - 2
Never Have I Ever / 2. Sezon-15 Temmuz 2021
2021'de ekrana dönecek diziler - 3
Ted Lasso / 2. Sezon- 23 Temmuz  2021
2021'de ekrana dönecek diziler - 4
Riverdale / 5. Sezon - 11 Ağustos  2021
2021'de ekrana dönecek diziler - 5
Brooklyn Nine-Nine / 8. Sezon 12 Ağustos  2021
2021'de ekrana dönecek diziler - 6
Star Trek: Lower Decks / 2. Sezon - 12 Ağustos  2021
2021'de ekrana dönecek diziler - 7
Modern Love / 2. sezon-13 Ağustos 2021
2021'de ekrana dönecek diziler - 8
The Walking Dead / 11. Sezon -22 Ağustos 2021
2021'de ekrana dönecek diziler - 9
American Horror Story / 10. Sezon - 25 Ağustos 2021
2021'de ekrana dönecek diziler - 10
Money Heist (La casa de papel) / 5. Sezon- 3 Eylül 2021
2021'de ekrana dönecek diziler - 11
Locke & Key /  2. Sezon - Ekim 2021
2021'de ekrana dönecek diziler - 12
Star Trek: Discovery / 4. Sezon Ekim- 2021
2021'de ekrana dönecek diziler - 13
Lucifer / 6. Sezon - 2021
2021'de ekrana dönecek diziler - 14
Sex Education / 3. Sezon - 2021
2021'de ekrana dönecek diziler - 15
Emily in Paris / 2. Sezon- 2021
2021'de ekrana dönecek diziler - 16
The Witcher / 2. Sezon - Aralık 2021
2021'de ekrana dönecek diziler - 17
You / 3. Sezon- 2021
2021'de ekrana dönecek diziler - 18
Stranger Things / 4. Sezon- 2021

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