2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri

Marvel'in yeni döneminde en çok merak edilen filmlerin başında gelen ancak corona virüs nedeniyle sürekli vizyon tarihi değişen Kara Dul (Black Widow) sonunda seyirciyle buluşuyor. Aynı zamanda Scarlett Johansson'ın vedası anlamına gelen ve 9 Temmuz'da sinemalarda olacak Natasha Romanoff'un hikayesi bu yıl vizyona girecek tek süper kahraman filmi değil. İşte 2021' ve 2022'de beyazperdede olacak süper kahraman filmleri...

05.07.2021 - 07:38

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 1

Black Widow | 9 Temmuz 2021

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 2

The Suicide Squad | 6 Ağustos 2021

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 3

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | 3 Eylül

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 4

Venom: Let There Be Carnage | 24 Eylül 2021

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 5

Eternals | 5 Kasım 2021

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 6

Aquaman 2 | 16 Aralık 2021

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 7

Spider-Man: No Way Home | 17 Aralık 2021

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 8

Morbius | 28 Ocak 2022

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 9

The Batman | 4 Mart 2022

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 10

Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 25 Mart 

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 11

Thor: Love and Thunder | 6 Mayıs 2022

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 12

Black Panther: Wakanda Forever | 8 Temmuz 2022

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 13

Black Adam | 29 Temmuz 2022

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 14

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 | 7 Ekim 2022

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 15

The Marvels | 11 Kasım 2022

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 16

The Flash | 4 Kasım 2022

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 17

Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 17 Şubat 2023

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 18

Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 5 Mayıs 2023

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 19

Shazam! Fury of the Gods | 2 Haziran 2023

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 20

Fantastic Four 

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 21

Blade 

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 22

Wonder Woman 3 

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri - 23

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