2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri

Marvel'in yeni döneminde en çok merak edilen filmlerin başında gelen ancak corona virüs nedeniyle sürekli vizyon tarihi değişen Kara Dul (Black Widow) sonunda seyirciyle buluşuyor. Aynı zamanda Scarlett Johansson'ın vedası anlamına gelen ve 9 Temmuz'da sinemalarda olacak Natasha Romanoff'un hikayesi bu yıl vizyona girecek tek süper kahraman filmi değil. İşte 2021' ve 2022'de beyazperdede olacak süper kahraman filmleri...

05.07.2021 - 07:38

Black Widow | 9 Temmuz 2021

The Suicide Squad | 6 Ağustos 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | 3 Eylül

Venom: Let There Be Carnage | 24 Eylül 2021

Eternals | 5 Kasım 2021

Aquaman 2 | 16 Aralık 2021

Spider-Man: No Way Home | 17 Aralık 2021

Morbius | 28 Ocak 2022

The Batman | 4 Mart 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 25 Mart

Thor: Love and Thunder | 6 Mayıs 2022

Black Panther: Wakanda Forever | 8 Temmuz 2022

Black Adam | 29 Temmuz 2022

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 | 7 Ekim 2022

The Marvels | 11 Kasım 2022

The Flash | 4 Kasım 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 17 Şubat 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 5 Mayıs 2023

Shazam! Fury of the Gods | 2 Haziran 2023

Fantastic Four

Blade

Wonder Woman 3

Untitled Superman Project