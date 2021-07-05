2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri

Marvel'in yeni döneminde en çok merak edilen filmlerin başında gelen ancak corona virüs nedeniyle sürekli vizyon tarihi değişen Kara Dul (Black Widow) sonunda seyirciyle buluşuyor. Aynı zamanda Scarlett Johansson'ın vedası anlamına gelen ve 9 Temmuz'da sinemalarda olacak Natasha Romanoff'un hikayesi bu yıl vizyona girecek tek süper kahraman filmi değil. İşte 2021' ve 2022'de beyazperdede olacak süper kahraman filmleri...
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05.07.2021 - 07:38
Black Widow | 9 Temmuz 2021
The Suicide Squad | 6 Ağustos 2021
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | 3 Eylül
Venom: Let There Be Carnage | 24 Eylül 2021
Eternals | 5 Kasım 2021
Aquaman 2 | 16 Aralık 2021
Spider-Man: No Way Home | 17 Aralık 2021
Morbius | 28 Ocak 2022
The Batman | 4 Mart 2022
Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 25 Mart
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