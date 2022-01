2022 Altın Küre Ödülleri bu yıl sönük geçecek

78. Altın Küre Ödülleri’nin adayları açıklandığında, eleştirmenlerin ve seyircinin hayran kaldığı I May Destroy You dizisi hiç adaylık kazanamazken, adaylık için bile “çok hafif” görünen Netflix dizisi Emily in Paris’in iki kategoride, Müzikal/Komedi dalında En İyi Dizi ve En İyi Kadın Oyuncu (Lily Collins) dalında aday gösterilmesi büyük şaşkınlık ve öfke yaratmıştı. Los Angeles Times ortaya çıkardı ki, adaylık sürecinin arkasında çıkar ilişkileri yatıyordu. Adaylıklar açıklanmadan yaklaşık bir sene önce Emily in Paris’in yapımcıları, adayları belirleyen Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin 37 üyesini dizinin Paris’teki setine davet etmiş, onları lüks otel ve restoranlarda ağırlamıştı.