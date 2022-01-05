2022 Altın Küre Ödülleri bu yıl sönük geçecek

Kayırmacılık skandalının yanı sıra HPFA, 20 yıldır siyahi bir üyesinin olmaması nedeniyle de ateş altında. 2021’deki ödül töreninden önce Laura Dern ve Dakota Johnson’ın başı çektiği bir grup, protesto metni yayınladı. HFPA da eleştirilere hak verdiklerini ve eşit temsil için gerekli adımları atacaklarını açıkladı.

Eleştirilerin ardından 20 Mayıs 2021’de HFPA üyeleri yeni bir Mesleki ve Etik Davranış Kuralları listesi onayladı. Yapılan açıklamada, "Reform planımızın temel dayanağının hesap verebilirlik olduğu konusunda net olmak istiyoruz. HFPA her türlü taciz, ayrımcılık ve istismarı kınıyor. Bu tür davranışlar kabul edilemez ve yeni kurallarımızın ihlali durumunda disiplin cezası verilecektir. Hem yeni hem de eski tüm üyelerin bu yeni davranış kurallarına uyması bekleniyor ve yapmazlarsa sorumlu tutulacaklar" sözlerine yer verildi.